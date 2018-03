CSM cere protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii incepand cu 1 ianuarie 2005

Potrivit unui comunicat al CSM, in sedinta de plen au fost luate mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major privind independenta justitiei".Una dintre ele vizeaza transmiterea unei solicitari catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri si Inspectia Judiciara, in vederea comunicarii Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care exista, a protocoalelor incheiate cu serviciile/ structurile de informatii incepand cu data de 1 ianuarie 2005.De asemenea, s-a decis transmiterea unei solicitari catre Ministerul Justitiei privind informatii despre stadiul implementarii si rezultatele obtinute de Comisia pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei DGPA.O alta solicitare va fi transmisa catre Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, in sensul comunicarii catre CSM a datelor referitoare la obiectul de activitate al acestei comisii si a informatiilor care exista la nivelul ei referitoare la activitatea unor magistrati, se precizeaza in comunicatul citat."Informarea opiniei publice cu privire la faptul ca, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a comunicat ca, in urma verificarilor efectuate in temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu au reiesit date din care sa rezulte ca persoanele verificate ar fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii. Adresarea unei solicitari Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in sensul de a comunica modalitatea in care se efectueaza verificarile prevazute de art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", dupa cum a decis CSM.Totodata, plenul CSM a hotarat transmiterea unei solicitari catre Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii in sensul comunicarii datelor si informatiilor referitoare la magistrati rezultate in urma activitatii acestei comisii.Tot marti, CSM a cerut Ministerului Justitiei sa ii comunice modalitatea in care a raspuns solicitarii formulate in anul 2012 de catre Comisia Europeana, facand referire la un anumit punct care ar viza dosare de coruptie la nivel inalt.CSM a luat, in sedinta de plen de marti, mai multe decizii referitoare la ''probleme de interes public major privind independenta justitiei''."Transmiterea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica informatii Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la modalitatea in care a raspuns solicitarii formulate de catre Comisia Europeana la data de 10.10.2012, punctul 20 din anexa, respectiv modalitatea in care a colectat datele, avand in vedere potentialul afectarii independentei instantelor judecatoresti investite cu solutionarea cauzelor respective" este una dintre deciziile luate de CSM.Premierul Viorica Dancila i-a cerut luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice cu celeritate daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi procedurali in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, dosare aflate in curs de judecata.