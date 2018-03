Toader, despre extradarea lui Ghita: Noi am furnizat toate documentele solicitate / Ma voi intalni lunea viitoare cu ministrul justitiei din Serbia

Tudorel Toader a declarat marti ca Ministerul Justitiei si instantele romanesti si-au indeplinit obligatiile in privinta cererii de extradare a fugarului Sebastian Ghita, adaugand ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau sarb si cu presedintele Curtii Constitutionale din tara vecina.





“Ministerul Justitiei si instantele nationale si-au indeplinti obligatiile de transfer a tuturor documentelor necesare si a celor suplimentare solicitate”, a spus Toader.





“Nici ministrul Justitiei, nici instantele nu pot interveni, nu pot genera masuri de accelerare a cauzei de catre instanta competenta din Serbia”, a declarat el.





Toader a precizat ca pe 26 martie se va intalni cu ministrul justitiei si presedintele Curtii Constitutionale din Serbia, adaugand ca “inevitabil" va fi abordat si subiectul acesta.





“Noi nu putem lua nicio masura, niciun demers sa afecteze activitatea instantei independente din Serbia. Ce putem face: cu promptitudine am raspuns la toate solicitarile pe care le-au facut”, a mai spus ministrul justitiei pe acest subiect.

Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul.





Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Cand a fost prins de autoritatile sarbe, Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau.





Toader a declarat si luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita.