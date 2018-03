VIDEO Texas: Doi tineri, raniti in a patra explozie de luna aceasta din Austin / Nu se stie cine a pus bombele, recompensa a ajuns la 115.000 dolari

Serviciul de urgenta local a spus ca o explozie din sud-vestul orasului a ranit doi barbati de peste 20 de ani, iar acestia au fost spitalizati pentru rani care nu le pun viata in pericol.Seria de astfel de incidente a inceput pe 2 martie cand un colet-capcana a explodat intr-o locuinta din Austin, ucigand un barbat de 39 de ani. Alte doua astfel de dispozitive au explodat pe 12 martie, omorand un adolescent de 17 ani si ranind-o pe mama lui si pe o alta femeie, in varsta de 75 de ani.Ultima explozie a venit la doar cateva ore dupa ce autoritatile au marit cu 50.000 de dolari recompensa pentru informatii privind atacatorii. Premiul oferit celor care ajuta la prinderea celor responsabili a ajuns la 115.000 de dolari.Pana acum, in urma a 435 de sesizari, peste 500 de reprezentanti ai fortelor de ordine au discutat cu 236 de persoane, a spus Brian Manley, seful politiei din Manley.