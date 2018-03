Motivarea CSM pentru avizul negativ privind revocarea lui Kovesi: In cuprinsul cererii de revocare nu s-a facut referire la niciuna dintre atributiile legale incalcate

CSM: Nu se poate angaja raspunderea procurorului sef pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine

Sectia pentru procurori constata ca dispozitiile art. 51 al Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor instituie un cadru legal privind revocarea din functiile de conducere, stabilind nu doar situatiile in care aceasta poate interveni si titularii propunerii, ci si aspectele ce trebuie analizate cu ocazia verificarii celor patru componente manageriale: "organizarea eficienta a activitatii, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatii si aptitudinile manageriale. (...) Se constata ca, in cuprinsul propunerii de revocare, cu ocazia dezvoltarii celor 20 de motive, nu s-a facut referire punctual la niciuna dintre atributiile legale incalcate, nefiind specificata expres componenta manageriala vizata", se arata in motivare.Ministrul Justitiei a indicat de la inceput ca analiza sa a vizat organizarea eficienta, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilitatii si aptitudinile manageriale, iar dupa prezentarea primelor zece motive au fost indicate temeiuri ale revocarii, dar singurele care se incadreaza in temeiul dispozitiilor legale sunt cele privind 'folosirea nelegala de catre procurorul sef al DNA a resurselor umane si materiale', in sensul deturnarii DNA de la scopul si competentele sale legale, 'o repartizare nelegala a sarcinilor' si 'un comportament vadit neconstitutional', se mai arata in document."De asemenea, in sedinta Sectiei pentru procurori din data de 27 februarie 2018, titularul prezentei propuneri de revocare a invederat ca aceasta vizeaza toate cele 4 componente ale atributiilor manageriale. Cu toate acestea, se observa existenta unei enumerari generice a componentelor manageriale, fara o individualizare concreta a resurselor nelegal folosite, a deficientelor comportamentale, a atributiilor legale neindeplinite sau a aptitudinilor manageriale inexistente sau manifestate defectuos", se precizeaza in motivare.Motivarea CSM mai arata ca "Nu se poate angaja raspunderea procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de procurorul din subordine, potrivit motivarii avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA".Constatarea vizeaza unul dintre motivele invocate de ministrul Justitiei in cererea de revocare, si anume 'lipsa de masuri in cazuri grave constatate de instantele de judecata - falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice', cu referire la un anumit dosar."Sectia pentru procurori, constatand ca pana la acest moment nu exista o solutie definitiva in cauza privind o eventuala activitate de falsificare a mijloacelor de proba, apreciaza lipsit de temei motivul de revocare invocat. Mai mult, Sectia considera ca nu se poate angaja raspunderea directa a procurorului cu functie de conducere pentru un act intocmit personal de catre procurorul din subordine si pentru care nu este incidenta procedura legala a confirmarii", se arata in motivare.Conform aceleiasi surse, Codul de procedura penala prevede verificarea, sub aspectul legalitatii si temeiniciei, a ordonantei prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala si a rechizitoriului de catre procurorul cu functie de conducere sau de catre procurorul ierarhic superior, dar aceste prevederi nu se refera si la procesele verbale de transcriere a unor inregistrari audio."Nu in ultimul rand, se observa ca art.64 alin.(2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara instituie principiul independentei procurorului in solutiile dispuse (prin aceasta intelegandu-se intreaga activitate de urmarire penala concretizata in actele si masurile de urmarire penala efectuate)", se mai mentioneaza in motivare.Avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA a fost motivat si inaintat decidentilor, a anuntat vineri Sectia pentru procurori a CSM. "In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului Justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca hotararea nr. 52 din 27 februarie 2018 a fost motivata si inaintata decidentilor pentru a dispune masurile legale", a informat CSM. Avizul CSM este consultativ si merge la presedintele Klaus Iohannis, care va lua decizia finala. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, pe 27 februarie, sa dea aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joia trecuta, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''. Raportul, insotit de propunerea de revocare a procurorului sef, va fi transmis catre Sectia pentru procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are", anunta atunci Tudorel Toader.