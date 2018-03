Viorica Dancila, despre situatia provocata de inundatii: Ministrul afacerilor interne este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata

Oamenii din localitatea Capeni, Covasna, judet afectat de inundatii, ar putea fi evacuati fortat. "Ministrul afacerilor interne este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata. Nu ne dorim acest lucru, motiv pentru care facem apel la oameni sa inteleaga situatia si sa respecte instructiunile date de catre autoritati", a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi."Prioritatea noastra in acest moment este sa convingem oamenii sa paraseasca zona aflata sub amenintarea inundatiilor. Chiar daca apa s-a mai retras in acest moment, presiunea ramane mare si daca digul va ceda, atunci putem vorbi de punerea in pericol a vietii oamenilor", a mai spus Dancila.Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a fost in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni. Acolo se afla si Carmen Dan, ministrul afacerilor interne.In total, la nivel national, potrivit situatiei transmise de Ministerul Afacerilor Interne, joi dimineata erau 31 de localitati afectate de inundatii, din 13 judete: Brasov, Bacau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Mures, Prahova, Sibiu, Teleorman, Valcea si Vaslui. De asemenea, sunt afectate trei drumuri nationale si peste 350 de gospodarii.