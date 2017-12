Playtech.ro: Ce se intampla cu contul de Facebook dupa ce mori si ce optiuni ai?

In urma cu cateva saptamani, am scris un material vizavi de modul in care poti alege ce se intampla cu toate datele tale din spatele contului Google cand nu mai esti. In cele mai multe situatii insa, profilul de Facebook s-ar putea totusi sa fie chiar mai important decat o adresa de email. In definitiv, tu alegi daca toata activitatea ta pe Facebook va fi mostenirea ta online pentru totdeauna sau va disparea in eter. Gigantul in socializare va ofera doua optiuni.Inainte insa ca acestea sa intre in vigoare, cineva trebuie sa notifice Facebook ca ati trecut in nefiinta. Cum era de asteptat, respectivul proces implica un formular online pe care trebuie sa-l completeze cineva binevoitor, preferabil un membru al familiei. Acesta poate fi accesat la aceasta adresa si implica detalierea mai multor particularitati. Ideal ar fi chiar ca cineva sa urce pe respectivul formular o poza cu un certificat de deces pentru eficientizarea procesului. In orice caz, merita retinut ca procesul de memorializare a unei pagini nu este automat, ci implica o echipa de persoane care verifica si, eventual, aproba cererile, pentru a se evita glumele proaste.Tranformarea paginii tale de Facebook intr-un memorial ce va putea fi folosit de prieteni pentru a posta aminitiri cu tine sau pentru a oferi cateva ganduri familiei, reprezinta un gest rezonabil. Acelasi gest implica insa definirea unui administrator pentru pagina ta post-mortem, iar respectiva persoana trebuie aleasa in timpul vietii. Din momentul in care ati particularizat aceasta optiune si nu mai sunteti, se vor intampla mai multe lucruri importante.In dreptul numelui profilului vostru va fi atasat permanent cuvantul Remembering - Ne aducem aminte de - Prietenii vostri vor putea in continuare sa posteze continut nou. Tot continutul partajat anterior va ramane online si accesibil prietenilor. Toate profilele marcate pentru memorializare, dupa deces, nu vor mai fi targetate cu reclame, nu vor mai aparea in cadrul notificarilor cu zilele de nastere si nici in listele cu ,,Persoane pe care le-ati putea cunoaste. Contul vostru de Facebook va fi blocat si nimeni nu se va putea autentifica pe el. Daca ati omis sa definiti un administrator, profilul vostru va fi sters pentru totdeauna din momentul in care s-a stabilit ca nu mai sunteti.Citeste restul articolului pe playtech.ro