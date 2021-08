Cazul primarului condamnat pentru pornografie infantilă. Salvați Copiii cere schimbarea legislației electorale: O persoană cu un trecut infracțional care produs suferințe copiilor nu poate îndeplini o funcție publică

Proiectul poate fi consultat aici. Acesta ar avea ca inițiatori parlamentari de la USR-PLUS, dar a fost semnat și de câte un parlamentar de la PSD și AUR.

Parlamentul se află în vacanță și urmează să se reunească într-o nouă sesiune parlamentară în septembrie.

Organizația amintește și de cazul lui Damian Butnariu, ales primar, pentru al patrulea mandat, în comuna Mogoşeşti Siret, în septembrie 2020, cu 41% din voturi, și care a abuzat sexual în sediul primăriei doi copii victime ale traficului de persoane.„Cazurile, precum cel al lui Damian Butnariu, ales primar, pentru al patrulea mandat, în comuna Mogoşeşti Siret, în septembrie 2020, cu 41% din voturi, și care a abuzat sexual în sediul primăriei doi copii victime ale traficului de persoane pentru care a plătit proxenetului condamnat la 15 ani de închisoare sumele de 100 și 150 de lei, ori cel al lui Bogdan Davidescu, deși condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, este ales primar în comuna Șotrile în septembrie 2020 cu 41% din voturi, cu un mandat invalidat în primă instanță, mai apoi repus în poziția de primar prin decizia Tribunalului Prahova, trebuie eliminate din viața politică a acestei țări. Aceste situații reprezintă rezultatul ignorării principiului constituțional al primordialității intereselor copiilor în sistemul românesc de drept, prin considerarea legislației electorale ca fiind singurul criteriu de analiză juridică”, afirmă organizația.„Pentru a preveni pe viitor astfel de situații în care interesele primordiale ale copiilor unei comunități ajung în mâinile unor abuzatori condamnați pentru fapte grave, cum este pornografia infantilă ori altele în care victime sunt copiii, solicităm senatorilor și deputaților să adopte de urgență proiectul de lege aflat la Senat de modificare a Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.Proiectul de lege a fost elaborat la inițiativa Organizației Salvați Copiii și pe baza raportului său transmis în 12 mai 2021 Președinției, Guvernului și celor două camere ale Parlamentului României, în care solicitam o mai bună protecție a copilului în fața agresiunilor sexuale prin considerarea oricui act sexual cu un copil sub 14 ani ca viol și înăsprirea pedepselor în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale cu victime minor pentru reducerea numărului cvasitotal de decizii ale instanțelor judecătorești pronunțate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”, precizează un comunicat de presă.„Conform Constituției României, art. 49, al. 1, ”Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.”, iar Legea 272/2004 statuează că interesul superior al copilului prevalează în toate cauzele soluționate de instanțele judecătorești. O interpretare juridică elementară ne conduce la concluzia că acest principiu ar trebui să constituie reperul de bază în actele procedurale penale și să fundamenteze blocarea participării, în calitate de candidați, a tuturor persoanelor pentru care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive pentru infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului.Conform legislației în vigoare, pentru ca persoanele condamnate pentru infracțiuni cu gravitate mare cu victime copii să nu poată participa la alegeri electorale, este necesar ca, prin hotărârea de condamnare, judecătorul să le interzică dreptul de a fi ales pe o anumită perioadă de timp ca pedeapsă complementară (art. 66 alin. 1 lit. C.p.), ceea ce nu reprezintă o practică curentă a instanțelor din România”, afirmă cei de la Salvați Copiii.Inițiativa legislativă urmărește suplimentarea categoriilor de persoane care nu pot fi alese în cazul săvârșirii de fapte cu violență comise asupra copiilor. Astfel, la Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, completarea înseamnă adăugarea următoarei categorii de persoane care nu pot fi alese: „persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele sunt minori la data săvârșirii faptelor și nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare.”