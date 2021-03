Sondaj World Vision România: Jumătate dintre profesorii din mediul rural spun că elevii lor au pierdut din materie în pandemie; 80% au nevoie de formare în domeniul educației digitale

Ce prevede ordinul dat pe 19 februarie privind orele remediale



O treime dintre profesori spun că notele copiilor s-au deteriorat în perioada școlii online. Doi din trei profesori afirmă că este necesar un ghid standardizat pentru educație remedială, iar 80% spun că au nevoie de formare în domeniul educației digitale, se mai precizează în document.Sondajul a fost efectuat de Fundaţia World Vision România în perioada 5-12 februarie 2021 în 74 de unități de învățământ din 14 judeţe din mediul rural. La o săptămână după, pe 19 februarie, a fost publicat Ordinul 300 de către Ministerul Educației care reglementează educaţia remedială.În total, 46% dintre profesorii intervievați au apreciat că elevii lor au pierdut între 11% și 45% din materia care trebuia asimilată. Pe o scală a severității pierderilor de învățare, 17% dintre cadrele didactice au afirmat că elevii au pierdut între 11% și 20% din materie, în timp ce 19% au indicat o pondere de 21-30%, iar unu din zece profesori a indicat pierderi de învățare grave, de la 46% la 80% din materie. Pe de altă parte, 30% dintre respondenți au afirmat că pierderile de învățare sunt relativ mici, de până la 10% din materie.Situația este reflectată de evoluția notelor elevilor în perioada în care școala s-a desfășurat online (octombrie-decembrie 2020) comparativ cu cea anterioară: 54% dintre profesori au declarat că notele copiilor nu au suferit modificări semnificative, însă 31% au afirmat că acestea au scăzut.În acest context, o treime dintre profesorii chestionați au declarat că au mare nevoie de pregătire pentru integrarea noțiunilor de educație remedială, în timp ce un număr egal dintre aceștia se consideră pregătiți. O pondere dublă, de 63%, afirmă că este necesar un ghid standardizat pentru educație remedială.În ceea ce privește educația digitală, 80% au nevoie de formare în acest domeniu, iar 77% vor un ghid standardizat pentru a preda și a evalua elevii online.Peste 60% dintre profesori consideră că au nevoie de adaptarea programelor și a materialelor de predare.Pe de altă parte, profesorii înșiși spun că impactul pandemiei nu se reduce doar la pierderile de învățare. „Elevii au pierdut considerabil”, afirmă unul dintre profesorii respondenți. „Acest lucru nu se poate vedea imediat, ci se va descoperi în timp, privit atât din punct de vedere cognitiv, cât mai ales emoțional. Subliniez acest ultim aspect deoarece la baza tuturor proceselor de învățare stă cunoașterea de sine, un echilibru emoțional pe care de cele mai multe ori nu îl formăm acasă, ci la școală, cu un cadru didactic competent. Consider că elevii vor avea nevoie de un program de remediere. Un astfel de program are un impact semnificativ în viața școlară, având ca obiectiv schimbarea atitudinii față de fiecare copil, educația remedială fiind necesară atât la nivel de grup, cât și la nivel individual.”În ceea ce privește resursele materiale, 39% dintre respondenți au menționat nevoia de materiale igienico-sanitare, 30% de materiale de protecție (măști etc.), 14% au semnalat limitarea indusă de spațiile restrânse care nu permit distanțarea fizică, iar 9% au indicat nevoia de responsabilizare a personalului și elevilor (pentru a se respecta regulile de protecție sanitară).Scopul principal al Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.Sunt eligibili pentru a participa la Program elevii până la clasa a VIII-a inclusiv aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic.Elevii trebuie să îndeplinescă cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.Școlile vor avea în vedere următoarele recomandări:a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupăb) organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezentă fizică în clasăc) proiectarea, organizarea și susținerea activităților de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ;d) acitivităție remediale, materizalizate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe;e) se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competențelor de lierației și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței ”a învăța să înveți”În situatii justificate, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței.Pentru acoperirea consturilor se acordă școlilor care organizează programul un sprijin financiar de 200 lei/lună, per elev.Sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect.