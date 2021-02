Directoarea Colegiului Șincai, după ce i s-a cerut demisia: Nu sunt pentru relocare cu orice preț / Nu mă gândesc la demisie

Redăm scrisoarea lor:



Liceul care v-a găzduit atâta timp activitatea profesională se află acum, din cauza acțiunilor voastre, într-una din cele mai periculoase perioade din existența sa. Singurul lucru util și onorabil totodată pe care îl mai puteți face este un pas înapoi în speranța că se vor găsi oameni lucizi, competenți și hotărâți care să mai poată salva destinul Liceului nostru de la un viitor sumbru.







Ce i-a informat marți seară aceasta pe profesorii de la Șincai, despre refuzul său, potrivit unei adrese obținute de HotNews.ro





- Într-o abordare decentă și corectă era necesar ca Protocolul să fi fost transmis măcar cu 72 de ore în avans, pentru a-l putea discuta în Consiliul Profesoral.





În contextul de mai sus, mi s-a pus în vedere, explicit, că refuzul meu de a semna Protocolul aduce prejudicii elevilor, cadrelor didactice și, în general, intereselor Colegiului Șincai. Am răspuns la fel de explicit că, pentru mine, ca director, interesele elevilor, ale părinților acestora și ale profesorilor sunt primordiale și, în consecință, nu pot fi de acord cu obligațiile cuprinse în Protocol, fără a avea o consultare cu toți cei direct vizați în documentul acesta, cu atât mai puțin cu cât nu există nici o informație cu privire la variantele (spațiile) oferite de Primărie pentru relocare. Potrivit Protcolului, această problemă este lăsată în suspensie.”





„Eu nu am semnat deoarece am fost chemată brusc, cu doua trei ore înainte, credeam ca o să discutăm nu și să semnăm pe loc. În plus ma asteptam ca toți cei mentionați, inclusiv părinții și elevii să fie acolo. Așadar eu nu am putut să semnez ceva fără să mă consult cu ce am în școală. Nu pot semna pe genunchi un protocol, trebuie vazut și studiat și trebuie ținut cont de părerea tuturor. În plus, nu se specifică o variantă, două, trei pentru relocare. Eu nu pot semna în alb”, a precizat Luminița Gheorghiu miercuri pentru HotNews.ro.Întrebată despre solicitarea de demisie imediată venită din partea profesorilor care o contestă în ciuda acestui refuz al său, profesoara a răspuns: „Ceea ce vreau este să apăr interesele tuturor de asta am venit aici. Nu mă gândesc la demisie atâta vreme cât sunt numită legal, cealaltă propunere pentru echipa de directori a fost refuzată de către ISMB (Inspectoratul Școlar București - n.r.), sunt convinsă ca au avut motive și, dincolo de asta, mă voi gândi la ce este de făcut în continuare.”„Nu sunt pentru relocare cu orice preț, asta trebuie reținut”, a mai precizat aceasta.Marți a fost semnat la ministerul Educației, în prezența ministrului Sorin Cîmpeanu, un protocol privind relocarea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” în vederea efectuării de lucrări de reparații, de către inspectorul general al municpiului București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. De pe acest document lipsește însă semnătură directorului Colegiului Șincai, Luminița Gheorghiu. Această și-a anunțat colegii că a refuzat să semneze protocolul întrucât acesta ar fi trebuit să fie transmis profesorior măcar cu trei zile înainte și ar fi trebuit ca semnarea lui să se facă după ce instanța se pronunță în procesul prin care primăria Sectorului 4 cere evacuarea de urgență.Miercuri, profesorii care săptămâna trecută au protestat zilnic, au transmis o scrisoare în care afirmă că refuzul directoarei este un gest „tardiv” și au cerut demsia imediată a acesteia.„Stimate colege,Ați fost prinse, cu sau fără voie, într-un joc perfid. Aburii grandorii v-au împiedicat șă vedeți adevăratele intenții ale unor oameni care NU sunt prietenii școlii. Ați sprijinit demersurile lor periculoase în pofida semnalelor disperate transmise de profesorii, elevii și părinții care înghețau în curtea Liceului.Acum, când lucrurile încep să se clarifice, este prea târziu. Ultimele paragrafe din comunicatul pe care l-ați redactat și transmis cu atâta ușurință în urma întâlnirii din 12 februarie au evoluat între timp, devenind în doar patru zile un acord oficial între ISMB și PS4, acord pe care acum ne anunțați că ați refuzat să-l semnați.Este tardiv. Răul a fost făcut. Până în luna august Liceul trebuie evacuat și predat reprezentanților primăriei pentru cel puțin doi ani școlari. Este o situație catastrofală fără precedent.Cu alte cuvinte, vă solicităm să vă dați imediat demisia din funcțiile de director, în care ați fost numite de ISMB, unul din cei doi semnatari ai acordului, în pofida propunerii Consiliului Profesoral al Colegiului Național ”Gheorghe Șincai”.Semnat: Profesorii care au exprimat un (alt) punct de vedere ignorat la întâlnirea din 12 februarie”Luminița Gheorghiu a fost numită director la începutul lunii, după demisia precedentei directoare, Marieta Popa, care la rândul său a ocupat funcția doar o lună de zile, iar decizia inspectoratului de o numi a dus la protestele a jumătate dintre cadrele didactice, care aveau o propunere proprie de director, votată în consiliul profesoral.Refuzul de a semna este văzut de către reprezentantul părinților care nu doresc relocarea ca o încercare de a evita noi proteste.„Doamna directoare este prinsă între opoziția vehementă a profesorilor, elevilor și părinților pe de o parte și insistența primăriei de a ne evacua. Dacă ar fi semnat protocolul am senzația că ar fi început un alt protest”, a declarat pentru HotNews.ro George Mocanu, vicepreședintele al Consiliului reprezentativ al părinților. „Protocolul nu este altceva decât o încercare a primăriei de a impune o dată a evacuării liceului”, a adăugat acesta.”Am refuzat să semnez acest „Protocol”, desi el fusese semnat deja, în prezența dlui ministru Cîmpeanu, de reprezentantul ISMB și de cel al primăriei, din următoarele motive:- Colegiul Șincai este în proces cu Primăria Sectorului 4, iar un astfel de Protocol nu poate fi pus în discuție decât după soluționarea procesului de către instanță;