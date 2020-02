Anisie: Decontarea navetei elevilor, extinderea programului 'Masa caldă' şi costul standard, adoptate în ședința de guvern

"În această seară am propus Guvernului României trei măsuri bune pentru sistemul de educaţie. Prima ordonanţă de urgenţă este de modificare a art. 84 alin. 3 din Legea Educaţiei Naţionale. În felul acesta se armonizează legislaţia privind naveta elevilor, decontarea acestei navete, având în vedere faptul că decizia Curţii Constituţionale prevedea modificarea acestui articol , şi anume, se referă la sintagma 'decontării pe bază de abonament'. Această modificare pe care, în seara aceasta, am realizat-o este un prim pas pentru deblocarea decontării navetei elevilor. Pentru că această OUG va fi urmată de o hotărâre de guvern prin care vom stabili modul în care se va face această decontare a navetei elevilor", a arătat Monica Anisie.Potrivit ministrului Educaţiei, această ordonanţă de urgenţă creează premisele pentru remedierea efectelor negative generate de Ordonanţa 51.Cea de-a doua ordonanţă de urgenţă prezentată Guvernului de către ministrul Educaţiei este cea privind programul-pilot pentru acordarea unui suport alimentar preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, în sensul extinderii programului la peste 65.000 de copii."Prin această o rdonanţă de urgenţă am extins programul 'Masa caldă' de la 50 de unităţi de învăţământ, la 150 de unităţi. Acest program-pilot a început în anul 2016 şi a rămas la acelaşi număr de unităţi de învăţământ, 50, timp de trei ani. În felul acesta, prin OUG am extins programul şi vom avea peste 65.000 de beneficiari ca urmare a implementării", a precizat Anisie.A treia măsură este cea referitoare la stabilirea costului standard prin hotărâre de guvern, cost standard atât pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cât şi pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional."Trebuie să precizez faptul că prin aceste două hotărâri de guvern stabilim şi costul standard şi, în felul acesta, îi anunţ pe colegii mei profesori, se materializează şi creşterea salarială pentru anul acesta bugetar, vorbim despre creşterea de la 1 ianuarie şi creşterea de la 1 septembrie", a mai spus ministrul Educaţiei.