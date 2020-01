Raluca Turcan: Miniștrii de la Muncă și Educație nu sunt în pericol de remaniere

„Nu, nu este adevărat. Nu există nici cea mai mică sămânţă de adevăr în această informaţie”, a spus Turcan la Realitatea Plus, întrebată despre acest subiect.Raluca Turcan a adăugat că nici ei nu i-a plăcut momentul în care ministrul Educaţiei a intrat în clasă peste o învăţătoare, în timpul unei vizite şi i-a reproşat cadrului didactic tonul folosit, în prezenţa jurnaliştilor, dar nu consideră că acesta reprezintă un motiv pentru remaniere.„Mie momentul acela nu mi-a plăcut, însă am înţeles că nu a fost generat de doamna ministru, ci pur şi simplu că presa a participat la acel eveniment după ce a văzut agenda doamnei ministru. E o discuţie pe care am avut-o şi avem un angajament şi o deschidere din partea doamnei ministru ca astfel de momente să nu se mai repete, pentru că şi domniei sale, aşa cum am văzut, i-a părut rău că presa a asistat la acea interacţiune cu doamna învăţătoare. De aici şi până la remaniere este o cale foarte lungă, nu există nicio sămânţă de adevăr în remanierea celor două doamne”, a precizat Turcan.Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a făcut marţea trecută vizite la mai multe unităţi de învăţământ din localităţi aflate în judeţul Ialomiţa. Într-una dintre aceste vizite, în comuna Axintele, auzind de pe hol ţipetele unei învăţătoare la ore, ministrul a intrat în sala de clasă, reproşându-i acesteia atitudinea.