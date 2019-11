Acuzații de segregare în școlile din județul Iași: Elevii romi ar avea pauze la ore diferite pentru ca să nu interacționeze cu ceilalți copii

Ce spun reprezentanții inspectoratului

În mod similar, la Şcoala „Ion Neculce“ din Iaşi sunt înscrişi preponderent elevi de etnie romă, în anumite cazuri clasele fiind subdimensionate, cu 13-15 elevi. În cadrul dezbaterii, reprezentanții romilor au spus că un etaj de la Școala „Ion Neculce“ este folosit în acest moment de elevi din învăţământul primar de la Școala „Titu Maiorescu“, o școală din apropiere care este supraaglomerată, dar că s-a ales inclusiv ca elevii romi să aibă pauze la ore diferite pentru a nu interacţiona cu ceilalţi elevi.Prezent la dezbatere, Cristinel Iordăchioaia, inspector la IȘJ Iași a spus că „nu am ştiut că problema este atât de gravă“.”Nu am simţit că la nivelul judeţului Iaşi segregarea sau problema romilor ar fi atât de gravă cum am aflat astăzi în prima etapă a dezbaterii. Întotodeauna, vrând-nevrând, am colaborat cu toţi directorii şcolilor în care învaţă elevi de etnie romă, am tratat cu celeritate maximă problemele romilor, am avut o bună colaborare cu doamna Motaş, fost inspector pentru problemele romilor în cadrul ISJ Iaşi, dar şi cu domnul Viorel Motaş. Acesta mi s-a destăinuit, ca unui coleg, la începutul acestui an, că există o problemă mai gravă legată de segregarea romilor la nivelul judeţului Iaşi. Am discutat, am încercat să vedem care sunt cauzele şi cum s-ar putea diminua acestea. Am avut puncte de vedere diferite, dar sunt convins că Inspectoratul Şcolar, şi vreau şi dumneavoastră să credeţi, va face tot posibilul ca problema aceasta a segregării să se diminueze cât mai mult şi chiar să fie eradicată“, a menţionat inspectorul, citat de Ziarul de Iași.