Elevii din Constanța îi cer primarului să asigure banii de pază pentru școli/ Câți bani dau părinții pentru fondul școlii de la un liceu din Constanța

Potrivit reprezentanților AEC, „fondul școlii” și „fondul clasei” sunt „fenomene bine împământenite în sistemul de învățământ românesc”, existând o regulă nescrisă ca părinții să plătească lunar, semestrial sau anual sume de bani din bugetul propriu pentru ca asociațiile de părinți să achiziționeze materiale ce țin de actul didactic, materiale de curățenie, contractarea firmei de pază a liceului, precum și alte cheltuieli pe care unii directori le cer din partea asociației de părinți ce gestionează fondurile.Roxana-Ioana Șerban, reprezentant al elevilor în Liceul Teoretic „Traian” și vicepreședinte AEC, a postat duminică seara, pe Facebook, un document de evidență privind banii ce sunt strânși de către asociația de părinți a liceului pentru pază, consumabile, „serbare Crăciun” sau „premii olimpici”. În acesta se regăsește suma pe care fiecare clasă o „datorează”, ea fiind raportată la numărul de elevi/clasă înmulțit cu suma de 100 lei/elev.„Fiind elevă a acestui liceu, nu am putut să nu sesizez cum, anual, în preajma începutului de an școlar, pe grupurile de părinți încep să apară mesaje care anunță faptul că a început strângerea de bani pentru așa-zisul fond al școlii. Atunci când cineva se încumetă să întrebe ce se va face cu aceste sume enorme (colectivul unei clase fiind în medie de 30 de elevi, adică 3.000 de lei în medie pe clasă), principalul motiv enunțat este cel al asigurării pazei. (…) Când am aflat de existența acestui tabel, evidență a contribuțiilor, am rămas șocată să văd ce sume se vehiculează și ce destinație au. Modul în care sumele sunt defalcate pe clase și sunt realizate procentaje te face să te gândești că acesta este registrul de plății al unei firme, realizând, mai apoi, că fiecare 100 de lei din suma totala reprezintă de fapt un elev care a fost nevoit sa achite fondul școlii. La finalul zilei ne mai rămâne să ne gândim: cât de gratuit e dreptul la educație?”, a precizat Roxana-Ioana Șerban într-un comunicat al AEC.Reprezentanții elevilor susțin că acest tip de cheltuieli sunt asigurate, prin lege, din bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru bunuri și servicii, iar pe de altă parte, cheltuielile ce țin de renovări, asigurarea pazei, precum și investiții în clădirea școlii, banii trebuie să fie asigurați din bugetul local, de către primărie.De asemenea, în ceea ce privește asigurarea pazei, această obligație survine autorităților locale, respectiv Consiliului Local.„Acest cerc vicios este, însă, continuat de către fiecare părinte care plătește fondul școlii și alege să nu se opună sistemului creat. Asociațiile de părinți au un buget paralel celui unității de învățământ ele reprezentând organizații neguvernamentale private. Ele nu sunt supuse procedurilor de achiziție publică, motiv pentru care contractarea unor firme de pază, spre exemplu, poate fi făcută în mod arbitrar, fără a se ține cont de cea mai bună ofertă și astfel suma devine considerabil mai mare în comparație cu costurile reale. Mai mult decât atât, nu se ține cont de părinții care nu au posibilitățile financiare de a plăti aceste sume. De cele mai multe ori se creează presiuni, atât din partea conducerii unităților de învățământ, cât și din partea părinților care plătesc sumele, apostrofându-i pe cei ce aleg să nu plătească, fie pentru că nu își permit, fie pentru că aleg să se opună acestui sistem viciat”, spun reprezentanții elevilor constănțeni.Asociația Elevilor consideră că vina se împarte între autoritățile locale, directorii unităților de învățământ, dar și a părinților care practică strângerea acestor fonduri și îi cer directoarei liceului, Gabriela Costea, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea problemei, „demonstrând astfel că nu e complice la situația creată”.De asemenea, ei i-au cerut primarului Constanței, Decebal Făgădău, ca până la data de 15 noiembrie să dispună asigurarea finanțării pazei tuturor unităților de învățământ din municipiu, amenințând că, în caz contrar, AEC va acționa în instanță Consiliul Local Constanța.