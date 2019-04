Companiile din energie încep să investească în formarea profesională: Noi clase de învățământ profesional dual pentru viitorii electricieni

Secțiune susținută de MedLife

ENGIE Romania, prin companiile sale Distrigaz Sud Rețele S.R.L. şi ENGIE Servicii S.R.L, intenționează să investească 5.000.000 de lei pentru calificarea a aproximativ 120 de tineri profesioniști din București și Brașov, prin programul Energia pentru meseria mea.ENGIE Romania a înființat în 2018 primele clase de învățământ profesional dual la Colegiului Tehnic „Mihai Bravu” din București. Cei 60 de elevi se vor califica în meseria de instalatori instalații tehnico-sanitare și de gaze. Începând cu anul școlar 2019-2020, ENGIE va continua programul înființând încă o clasă în București și îl va extinde cu o clasă în Brașov, la Colegiului Tehnic „Mircea Cristea”.Elevii vor primi până la 1.050 de lei lunar, transport urban dedicat și masa de prânz pe durata practicii. Mai exact, elevii vor primi în plus față de suma lunară acordată de statul român, în valoare de 200 de lei, o bursă lunară în valoare de 500 de lei, la care, în funcție de rezultatele școlare, se poate adăugă bursa de merit de 200 de lei/lună, acordate de companie. La finalul celor trei ani de studii, elevii primesc certificare și se pot angaja în cadrul grupului ENGIE.Pentru anul școlar 2019-2020, pre-înscrierile se realizează în perioada 1-31 mai 2019, iar înscrierile între 24 și 26 iunie pentru ambele instituţii de invăţământ incluse în program, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București, respectiv Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” din Brașov.“Lipsa de personal calificat a devenit o problemă presantă, care s-a acutizat de la an la an. În perioada 2017-2018 am reușit să atragem în companie aproximativ 50 de tineri cu specializarea de instalatori, în cadrul Programului de Instalatori Juniori, însă nevoia este cu mult mai mare. Activând într-un domeniu eminamente tehnic, asigurarea unei forțe de muncă calificate, atât pentru partea de exploatare în siguranță a rețelei de distribuție de gaze naturale, cât și pentru serviciile de întreținere și exploatare în siguranță a instalațiilor interioare deținute de clienții noștri, este o condiție indispensabilă pentru buna desfășurare a activității.”, a declarat Eric Stab, Președinte Director General, ENGIE Romania.