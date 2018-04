Inspectorul școlar din Argeș: Nu am pârghie în cazul fetiței de 3 ani pusă să se dea peste cap în fața premierului. Copilul meu a participat anii trecuți și am fost mândru / Am avut onoarea ca un prim-ministru să asiste la paradă

Cele mai importante declarații făcute de Tudosoiu Dumitru, inspector școlar general Argeș:



Declarațiile integrale ale inspectorului școlar județean din Argeș, Tudosoiu Dumitru:

Ce spune Legea educației, cu privire la evenimentele politice

Articolul 7 - (1) În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.



” - a declarat pentru HotNews.ro inspectorul școlar general din Argeș.lucrurile acelea conduse de către profesorul grupului, de către doamna lor antrenoare, nu trebuia făcute așa, asta e altă discuție.• Este un club sportiv, eventual afiliat la federația română de gimnastică. Ministerul Educației nu are treabă cu cluburile private.• Dacă aș avea o pârghie… cred că ar fi cumva cercetată disciplinar, i-aș recomanda o cercetare disciplinară școlii respective, pentru că nu a respectat măsurile de siguranță privind copiii. Nu poți să faci exerciții de gimnastică cu copiii pe ciment, pe beton.• Primăria municipiului Pitești este organizatorul evenimentului, iar noi, Inspectoratul Școlar, suntem partenerul acestui eveniment• În baza parteneriatului pe care îl încheiem pentru Simfonia lalelelor, noi, Inspectoratul școlar, în fiecare an lansăm această invitație (…) și le spunem unităților de învățământ din județul Argeș că pot participa cu standuri de flori, cu standuri expoziționale, de promovare a școlilor sau și la Parada florilor, daca domniile lor consideră că vor să fie reprezentați în acest alai de copii care traversează tot centrul Piteștiului, fiecare școală cu însemnele ei, etc. Nu există o selecție a școlilor.Este clar că acolo este mai mult decât grija deosebită pentru copil și pentru modul lui de manifestare. Este o acțiune cu un alt iz. Cred că este o acțiune cumva instrumentată poate din zona politicului• Copiii au participat la o acțiune care se desfășoară de 41 de ani în Pitești, acțiune care a avut loc în fiecare an, indiferent de ce politician este sau de lipsa acestuiaNu pentru oamenii ăștia au venit copiii, noi nu am pregătit o Simfonie a lalelelor pentru o mână de oameni care au venit din BucureștiÎntrebarea este ușor tendențioasă. Care este opinia mea cu privire la scoaterea copiilor în fața politicienilor? Copiii nu au fost scoși în fața politicienilor.. Putea să nu vină niciun fel de politician de la București sau din altă zonă, parada a avut loc din Piața Primăriei până în Piața Vasile Milea, unde efectiv era expoziția florală și copiii au defilat pe această întreagă bucată din oraș, zona centrală, și eu cred că a fost o paradă pentru toți piteștenii, nu neapărat pentru unul sau mai mulți politicieni.Este o sărbătoare a Piteștiului, a noastră, a tuturor.Vin sau nu vin. A fost invitat și președintele României. Dacă domnia sa putea participa la această întâlnire, nu puteam spune că acei copii au defilat strict pentru președintele României. Nu, au defilat pentru toată lumea. Dacă nu a sosit, nu a sosit.Iarăși întrebarea dumneavoastră este tendențioasă și o duceți într-o zonă strict politică., ca să ne înțelegem.Nu a avut caracter politic. Ce caracter politic a avut, când au fost 100.000 de oameni în Pitești în acea zi și nu au fost membri ai vreunui partid politic?. Nu pentru oamenii ăștia au venit copiii, noi nu am pregătit o Simfonie a lalelelor pentru o mână de oameni care au venit din București. Absolut deloc. Anul trecut nu a venit niciun premier al României, și tot aceeași formulă guvernamentală era. Asta nu înseamnă că nu am ținut Parada Florilor. Acum 2 ani la fel, acum 3 ani, acum 10 ani.Eu cred că este o formă prin care fiecare unitate se face vizibilă. În egală măsură cu defilarea, există la foarte multe unități de învățământ standuri amenajate în care ei, prin manufacturile pe care le-au făcut în timpul anului școlar, prin organizarea unui stand al școlii, fac și o formă de promovare. Si dacă la nivelul grădinițelor nu am putea vorbi neapărat despre o formă de promovare, la unitățile de învățământ liceal da.Păi și când facem târguri de carte sau târgurile acelea în care liceenii își prezintă oferta educațională, la fiecare stand, unde avem posibilitatea să le organizăm, în centre comerciale sau la Universitatea Pitești, facem același lucru. Copiii vin, vorbesc, îi informează pe alții despre cât de frumoasă, cât de bună este școala pe care o reprezintă, astfel încât putem spune că copiii sunt PR, știți?Nu pentru PR, doamnă. De ce amestecați dvs. lucrurile?, eu tocmai v-am spus că și la alte evenimente unde au fost copii nu ideea de PR a fost folosită, că ideea de a-ți reprezenta școala ta, să fii mândru că ești elev în școala ta, să poți să faci o acțiune comună. Tocmai am depășit momentul Școala altfel în care copiii de toate vârstele au manufacturat tot felul de chestiuni și sunt foarte bucuroși să le prezinte, să le arate. E o sărbătoare. Dacă dvs. vreți să fiți în zona asta de am folosit copiii, au fost traumatizați, oricum veți spune asta.. Nu este o chestiune făcută acum, pentru că vine un premier.Dacă a devenit tradiție în Pitești, aproape că a devenit de la sine înțeleasă invitația noastră, dar noi o facemEste clar că acolo este mai mult decât grija deosebită pentru copil și pentru modul lui de manifestare. Este o acțiune cu un alt iz.Cred că da,, nu știu, dar nu mi se par în regulă cu natura evenimentului și cu dorința noastră, an de an, de a promova orașul, de a promova Simfonia lalelelor și unitățile de învățământ.La rece acum întrebându-mă dvs și fără a studia materialul, nu pot să vă spun ce voi face în legătură cu aceste lucruri. E și foarte dificil,, nu de către un premier, sau de către un politician sau prefect sau președintele Consiliului Județean. Aceștia sunt o mână de oameni, nu aceștia contează. Contează în sine toți ceilalți, zecile de mii care au fost în oraș.Dar lucrurile în viața socială și politică din România evoluează și e normal să se creeze la fiecare eveniment, si la noi, și în țară, o zonă de negativism, de a atrage atenția în altă direcție decât cea care a fost creionată și gândită.Nu am avut niciun fel de problemă în sensul ăsta. Nu cred că mi-am trimis copilul acolo să se pozeze cu un eventual politician care acceptă invitația. În mod sigur nu asta am intenționat. M-am bucurat sincer pentru manifestare, în niciun caz ca a venit nu știu cine să îl vadă.Pentru că fiind o sărbătoare a Piteștiului, poate chiar a județului, suntem onorați să promovăm Piteștiul și Argeșul la nivel de țară în asemenea evenimente.Piteștiul, fiind un oraș foarte frumos din punctul meu de vedere, poate fi vizitat, sunt mai multe obiective în orașul și județul nostru. E o formă prin care putem să arătăm că în fiecare an îi așteptăm și că putem să organizăm ceva în care oamenii să se simtă bine. Nu înțeleg de ce dumneavoastră faceți legătura asta cu politica. Dacă dvs. faceți o chestiune la 165.000 de locuitori și invitați de la președintele României, la primul ministru, până la academicieni, au fost n ambasdori, reprezentanți ai orașelor înfrățite cu care Piteștiul are o relație de colaborare și prietenie de ani de zile. Au fost primari ai acelor orașe care au fost și expozanți. E ceva rău să îi aduci? De ce trebuie să cantonăm o întreagă desfășurare de forțe destinată întregului oraș și să lăsăm la o parte bucuria cetățenilor pentru că 2 ore a venit un parlamentar, sau un politician, sau un prim-ministru, de parcă ar fi ceva rău? Nu pentru ei a fost făcut evenimentul, anul trecut nu a participat niciun prim-ministru sau altcineva și noi ne-am făcut evenimentul. În fiecare an au fost lansate invitații și noi nu am ținut cont de coloratura politică a unei guvernări sau a unui președinte.care, din câte am înțeles din ce ne-a spus crainicul evenimentului care prezenta fiecare unitate și moment în parte, erau fetițe până la vârsta de 14 ani, care au obținut titlul de campioane balcanice la gimnastică. Era o onoare pentru ele să fie recunoscute și știute ca și campioane balcanice la gimnastică. Nu avea legătură că vine premierul,Nu. Eu sunt de acord cu modul în care fiecare are dreptul și posibilitatea într-un cadru organizat să se prezinte și să arate și celorlalți că au avut o performanță.. Alta era ideea: în fața primăriei au fost montate două sau trei scene în trepte. Pe una dintre ele au fost invitați și s-a umplut de invitați, naționali, internaționali, locali. Una a fost rezervată colegilor dvs din mass-media și care nu a fost ocupată, dar au venit cetățeni care au ocupat-o, si încă una pentru cetățeni. Dar cetățenii, indiferent că au avut loc în acele gradene sau nu, au participat activ și au pozat și s-au bucurat de-a lungul străzii principale, de la plecare și până în capăt, la zona expozițională. Deci nu putem spune că cineva a defilat pentru mine, pentru primul ministru sau pentru cei de la presă, pentru că erau alte sute, mii de ochi în aceeași zonă mare din piață care i-au văzut pe acei copii.Simfonia lalelelor în 2009