Ministerul Educatiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor nationale la Matematica, Fizica, Informatica si Chimie si a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%

"In cazul in care un elev ajunge in situatia in care doreste sa participe la 2 baraje programate in aceeasi zi, vom asigura decalarea celor 2 baraje, astfel incat elevul respectiv sa poata participa la ambele", se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei remis HotNews.ro02.04.2018 - Proba experimentala03.04.2018 - Proba teoretica05.04.2018 - Proba de baraj04.04.2018 - Proba practica06.04.2018 - Proba de baraj02.04.2018 - Proba experimentala03.04.2018 - Proba teoretica05.04.2018 - Proba de baraj05.04.2018 - Proba practica06.04.2018 - Proba de baraj04.04.2018 - Proba practica05.04.2018 - Proba experimentala06.04.2018 - Proba de barajInformatiile detaliate se gasesc pe site-ul MEN. "In acelasi timp, avand in vedere rezultatele deosebite obtinute la olimpiadele la nivel national si international la disciplinele Matematica, Fizica, Chimie, Biologie si Informatica, Ministerul Educatiei Nationale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numarul total de locuri atribuite initial pentru etapa nationala la fiecare dintre disciplinele mentionate", se mai arata in comunicatul transmis.Alocarea locurilor va fi realizata dupa incheierea etapei judetene/a municipiului Bucuresti peste numarul total de locuri atribuite initial pentru etapa nationala a fiecarei olimpiade, rezultat in urma aplicarii algoritmului prevazut in regulamentele/precizarile specifice fiecarei olimpiade.Aceste locuri vor fi ocupate in baza ordinii crescatoare a punctajelor totale la nivel national obtinute de catre primiii elevi care nu s-au calificat, pe clase, pe locurile repartizate initial conform algoritmului si care indeplinesc conditiile de punctaj minim specific fiecarei discipline.Pentru competitiile scolare care vor avea loc in anul scolar 2018/2019, Ministerul Educatiei Nationale va elabora un nou regulament de organizare si desfasurare pana la sfarsitul lunii mai 2018.