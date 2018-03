UPDATE Ministrul Educatiei: Simularea Evaluarii Nationale nu a putut avea loc in 25 de scoli. Voi cere organizarea unei noi sesiuni, la nivel de judet. Daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci ma gandesc ca nu prea s-a respectat legislatia

Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest "nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor", afirmind ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci "nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul de munca". El a precizat ca simularea evaluarii nationale nu a putut avea loc in 25 de scoli din cinci judete, relateaza News.ro. De asemenea, Valentin Popa a spus, potrivit Agerpres, ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale acolo unde examenul a fost boicotat.

"In realitate, astazi, nu s-a putut sustine evaluarea nationala in 25 de scoli. Este vorba despre 14 scoli in judetul Harghita, despre opt scoli in judetul Prahova si cate o scoala din judetele Buzau, Ialomita si Arad. (...) Daca boicotul acesta este un conflict de munca, atunci ma gandesc ca nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul de munca. Daca nu e conflict de munca, atunci este neindeplinirea sarcinilor de serviciu si poate sa urmeze o cercetare disciplinara", a declarat Valentin Popa.

"Voi transmite conducerii inspectoratelor judetene, din respectivele judete, unde acest lucru s-a intamplat, sa organizeze o noua sesiune, doar la nivel de judet, pentru acesti elevi, pentru a avea si ei sansa de a se pregati", a anuntat Popa, potrivit Agerpres.

Ministrul sustine ca ar putea fi vorba despre "o problema disciplinara" si nu a inteles daca suntem in fata unui conflict de munca.





"In mod evident, trebuie sa clarificam acest lucru pentru ca eu nu am inteles daca suntem in fata unui conflict de munca in care trebuia sa respectam niste termene, faptul ca un contract colectiv de munca este in renegociere si prin semnatura liderilor de sindicat s-au angajat sa nu deschida conflict de munca in perioada de 60 de zile, cat este renegocierea, sau nu este conflict de munca, si atunci inseamna ca este o problema disciplinara", a continuat el.





El spune ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar protestul "nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor".





"Profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor. Nu pot fi impiedicati sa sustina cel mai importanmt examen al vietii. Pot sa protesteze si pot sa solicite revendicari cand doresc dar nu sa afecteze activitatea elevilor", a declarat Valentin Popa.





Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, a anuntat duminica FSLI, precizand ca angajatii din educatie au recurs la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua Camere din Parlamentul Romaniei, la solicitarile lor.