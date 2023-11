DEFENSE Miercuri, 29 Noiembrie 2023, 14:48

Elbit Systems și Uzina Automecanica Moreni au semnat un memorandum de înțelegere pentru producția de artilerie. Acordul de cooperare include producția de obuziere mobile avansate Elbit Systems de 155mm ATMOS, inclusiv transferul de know-how pentru fabricare, producție și integrare cu obuzierele ATMOS, transmite compania.

Sistem autopropulsat Elbit Atmos 155mm Foto: Elbit Systems

Prin această colaborare, părțile vor înființa Centrul Român de Artilerie, deschis la participare și companiilor locale pentru a spori baza industriei interne, pentru a genera noi locuri de muncă și pentru a stabili o bază solidă pentru producția internă de artilerie din România, transmite compania într-un comunicat remis HotNews.ro.

ROMARM și UAM vor avea rolul de integratori de sistem pentru mai mult de 50% din totalul lucrărilor. Uzina de la Moreni va servi, de asemenea, ca furnizor local pe termen lung pentru suportul și întreținerea obuzierelor ATMOS.

Compania mai transmite și că partenerii iau în considerare implicarea altor companii românești potențiale în centrul de excelență, inclusiv: ELMET International SRL, Bacău, un producător de cabluri electronice și subsisteme mecanice; Compania de optică IOR București, producător de optice militare și civile; Simultec SRL, furnizor de simulatoare și antrenori operaționali și tactici pentru apărare; Systematic, pentru furnizarea și suportul Rețelei de Comunicații Tactice, software de Suport de Foc și aplicații C4I.

Despre obuzierul autopropulsat Atmos HotNews.ro a realizat anul trecut un videoreportaj filmat în Israel, chiar în fabrica unde se produce:

Tunul ATMOS ce ar putea fi produs în România

Tunul ATMOS, așa cum a fost prezentat el către armata română, poate fi montat pe camioane 6x6 sau 8x8 și poate fi operat de 4 până la 6 oameni și poate căra între 18 și 36 de obuze, toate tipurile de proiectile 155mm standard NATO.

În plus, sistemul ATMOS poate fi montat nu doar pe camioane, cit și pe platforme șenilate (precum ASCOD), dar mai există și în varianta next-generation SIGMA, o variantă ATMOS ce are o turelă complet automatizată, unde obuzele sunt încărcate automat și care are nevoie doar de doi oameni pentru a fi operată.

Unul din avantajele sistemului ATMOS, după cum spuneau reprezentanții Elbit, este viteza foarte mare prin care tunul poate intra în misiune, trage și fugi (shoot-and-scoot) pentru a evita contraatacul inamicului.

„ATMOS poate intra în acțiune și trage primul obuz în mai puțin de un minut, și apoi poate continua cu alte șase lovituri pe minut în primele trei minute. Poate apoi să părăsească poziția în jumătate de minut și să fie în siguranță când spre acel loc vine focul inamicului”, spunea Gilad Ariav.

De precizat că sistemul automat SIGMA a fost proiectat complet în România de către inginerii Elbit, iar acum este în teste pentru armata israeliană.

Față de ATMOS, sistemul SIGMA are nevoie de doar doi oameni care să-l opereze, în interiorul turelei fiind totul automatizat.