VIDEO Următorul contract uriaș al Armatei pentru un nou sistem de rachete anti aeriene: Americanii de la Raytheon propun sistemul NASAMS cu două tipuri de rachete

Pe lângă cele aproape 4 miliarde pentru cele șapte baterii de rachete sol-aer Patriot cu bătaie lungă, Armata Română vrea să achiziționeze și 27 de sisteme de rachete pentru apărarea pe rază scurtă (SHort Range Air Defense - SHORAD) și foarte scurtă (Very SHort Range Air Defense - VSHORAD). Sistemele ar urmă să lucreze într-un mod stratificat, împreună cu Patriot și mai bătrânul sistem HAWK aflat în dotarea forțelor armate.

Potrivit aprobării deja primite în Parlament, MApN estimează că noul contract ar putea fi de circa 2,7 miliarde de euro fără TVA.



Sistemele de apărare pe rază scurtă și foarte scurtă vin să completeze capabilitatea dobândită de România prin achiziția sistemelor Patriot ce asigură o apărare aeriană pe o rază mare. Sistemele VSHORAD/SHORAD sunt folosite, mai ales prin mobilitatea lor, pentru apărarea aeriană a unui obiectiv, a unei unități sau pentru apărarea în teren, iar România în momentul de față stă deficitar la acest capitol.



Într-un interviu acordat HotNews.ro, Michael Ellison, director Raytheon Missiles&Defense responsabil pe Europa de Est, a precizat că firma americană propune României sistemul NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System), un sistem dezvoltat împreună cu norvegienii de la Kongsberg.



„Sistemul NASAM ar fi principala noastră propunere pentru Guvernul României. NASAMS e un sistem cu multiplii efectori (n.r. rachete) și care încorporează [componentele] SHORAD și VSHORAD”, a declarat Michael Ellison, director Raytheon Missiles&Defense responsabil pe Europa de Est.



„Principalele rachete folosite în sistemul NASAMS sunt racheta AMRAAM și AIM-9X. Cu cele două tipuri de rachete putem acoperi cerințele pentru rază scurtă și rază foarte scurtă”, a mai spus Ellison.



Tocmai folosirea acestor tipuri de rachete ar fi un avantaj pentru România, consideră reprezentantul Raytheon, având în vedere că România a achiziționat aceste tipuri de rachete pentru a le folosi pe avioanele F-16 recent intrate în dotarea Forțelor Aeriene.



„E un avantaj din punct de vedere al economiei sistemului. Modul nostru de abordare e pentru un sistem cu utilizare dublă. Rachetele AMRAAM și AIM-9X pot fi folosite atât pe avioane, cât și pe un sistem cu lansare de la sol”, a spus Ellison.



Sistemul NASAMS poate contracara orice timp de amenințare aeriană, spune reprezentantul Raytheon, fie că e vorba de drone, rachete care zboară la altitudini joase, avioane, elicoptere.



---„Sistemul Patriot e făcut pentru o rază mai lungă. Armata României consideră că are nevoie și de un sistem pentru apărarea pe rază scurtă și foarte scurtă care să completeze sistemul pe rază lungă”, explică Ellison.Potrivit acestuia, un sistem precum NASAMS e mai potrivit și pentru apărarea împotriva unor ținte după care nu ai vrea să lansezi neapărat rachete Patriot care sunt mult mai scumpe.„Vrei să folosești o rachetă care e potrivită pentru ținta ta”, spune Ellison.„Sistemul NASAMS e complet integrabil cu toate celelalte soluții ale noastre, inclusiv Patriot și sistemul HAWK”, mai explică directorul din cadrul Raytheon Missiles&Defense.În plus, Raytheon susține că e dispusă să demareze și cooperare industrială cu firmele de specialitate din România dacă un contract de achiziție ar fi semnat cu Guvernul României.

Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System sau NASAMS este un sistem dezvoltat de către norvegienii de la Kongsberg împreună cu americanii de la Raytheon la finele anilor '90 și aflat în prezent în dotarea a zece state din lume, printre care Statele Unite, Norvegia, Olanda, Finlanda, Lituania sau Spania. Sistemul NASAMS este de altfel sistemul cu care SUA protejează spațiul aerian de deasupra capitalei Washington DC.

Sistemul folosește un centru de control al focului ( FDC - Fire Distribution Center ) dezvoltat de către Kongsberg și care are un mare avantaj că poate gestiona atât sistemul NASAMS, cât și sistemul HAWK deținut de România, dar și sisteme de baterii de coastă cu rachete antinavă NSM, așa cum va achiziționa România în viitorul foarte apropiat.

Mai departe, sistemul NASAMS mai presupune și un radar activ 3D Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel, un sistem pasiv electro-optic și cu senzori în infraroșu, precum și unul sau mai multe lansatoare multiple ce permite folosirea mai multor tipuri de rachete.



Foto: Cele trei rachete diferite, încărcate într-un lansator NASAMS / Sursă: Kongsberg



Contract direct prin acord G2G sau achiziție prin competiție? Ce alte oferte ar mai fi pe masa României

Dincolo de oferta Raytheon cu sistemul NASAMS, pe piață mai sunt câteva oferte ce ar putea fi în vizorul României. De precizat că până acum nu a fost anunțat oficial cum va fi realizată achiziția, dacă va fi o încredințare directă printr-un acord Guvern la Guvern (G2G) precum s-a întâmplat la sistemul Patriot, sau dacă va fi o procedură competitivă.



În ultimii ani, mai multe companii din domeniul apărării au semnalat că sunt dispuse să intre în această competiție dacă ea ar fi organizată. Printre aceste companii regăsim MBDA, Diehl Defence sau Rafael.



Oferta MBDA: sisteme de rachete Mistral și VL Mica

Europenii de la MBDA pun pe masa Armatei un sistem integrat VSHORAD/SHORAD cu rachete Mistral și VL Mica. Sistemul Mistral este cel portabil, care permite angajarea țintelor pe rază scurtă, iar VL Mica este sistemul pentru raza scurtă (până la 20 km). Recent, MBDA a anunțat că a lansat noua variantă VL Mica NG (New Generation) care poate intercepta ținte aflate la peste 40 de km.Cei de la MBDA este sistemul integrat pe cele doua niveluri cu rachete Mistral și VL Mica a fost dezvoltat tocmai după ce a negociat astfel de cerințe cu România în urmă cu mai bine de zece ani, deci e un sistem cunoscut experților din armata română. Detalii în clipul de mai jos:"[Reprezentanții Forțelor Aeriene] ne-au cerut să livrăm un sistem integrat pe două niveluri. În cazul nostru e bazat pe rachetele de ultima generație Mistral și Mica. Un sistem în care este folosit același radar și același sistem de control și comandă care să opereze pe ambele niveluri, în funcție de amenințare, de condițiile meteo", a explicat Didier Philippe într-un intervu acordat HotNews.ro în urmă doi ani "Sistemul propune trăgătorului tipul de rachetă pe care să o lanseze în funcție de țintă. Spre exemplu, o rachetă Mica cu radar activ pentru un tip de țintă, o rachetă Mistral cu senzor infraroșu pentru un alt tip de țintă. Acest concept a fost o idee bună și l-am dezvoltat astfel încât acum e un produs în sine în oferta MBDA, un produs pe care l-am vândut și altor țări. În continuare e conceptul pe care l-ar vrea [n.r. Forțele Aeriene] să-l achiziționeze. Știu exact ce putem propune", a declarat reprezentantul MBDA.Ca ofertă de colaborare cu industria națională, MBDA a semnat deja un acord cu Electromecanica Ploiești unde ar putea fi asamblate o parte din rachete.---Nemții de la Dhiel Defence, prezenți la Black Sea Defense and Arospace (BSDA) în 2018, au adus la salon rachetele antiaeriene IRIS-T pe care ar vrea să le propună forțelor române.Astfel, Dhiel ar propune o apărare VSHORAD/SHORAD care să se bazeze pe racheta IRIS-T și pe varianta sa cu rază și altitudine mărită IRIST-T SL.IRIS-T operează pe o rază de 10 km și o altitudine de 5 km, dar IRIS-T SL operează pe o rază de 40 de km și o altitudine de circa 20 de km.Reprezentanții companiei germane au explicat în 2018 la BSDA pentru HotNews.ro că un alt avantaj pe care îl văd este că sistemul lor poate funcționa cu o mare varietate de radare.----Rafael a semnat la BSDA 2018 un parteneriat cu Romaero ca, în caz că România ar opta pentru soluția propusă de israelieni, o parte din elemente să fie produse local - similar cu ce propun și ceilalți competitori.Rafael a adus la Romaero, la BSDA 2018 (și a afișat și un mare banner pe una dintre hale) sistemul SPYDER pentru apărarea VSHORAD/SHORAD, la care ar vrea să atașeze și interceptorul Tamir, din sistemul Iron Dome, folosit în Israel pentru apărarea pe rază foarte scurtă, dar în special împotriva rachetelor, loviturilor de mortier și artilerie.La standul companiei au fost expuse cele trei tipuri de rachete ce ar urma să fie folosite pe sistemul SPYDER: Tamir (Iron Dome), pentru atacuri C-RAM (Counter rockets, artillery and mortars), Python-5 (Infra Red) pe rază scurtă și I-Derby ER (radar) pe rază medie.