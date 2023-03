CULTURA Marți, 21 Martie 2023, 00:54

HotNews.ro

0

Regizorul Silviu Purcărete a anunțat că se retrage de pe lista nominalizaților la Premiile UNITER, după ce mai mulți tineri regizori au criticat juriul pentru ignorarea noii generații de artiști la nominalizările pentru categoriile „Cel mai bun spectacol” și „Cea mai bună regie”. Amintim totodată că peste 1.400 de persoane - actori și regizori importanți din România, dar și alți oameni de cultură, jurnaliști sau spectatori - au semnat o petiție în care au cerut retragerea nominalizării la Premiul UNITER a regizorului Andriy Zholdak, acuzat că a lovit-o pe actrița Eva Imre, în pauza unui spectacol. O reacție cu privire la această petiție a venit din partea lui Tompa Gabor, directorul general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, care consideră acțiunea „activism neobolșevist, influențat de ideologia „woke” și „cancel culture”, (care) este deosebit de nociv și pune în pericol creațiile artistice de mare valoare”.

Premiile UNITER Foto: AGERPRES

În petiția ce a fost adresată Senatului UNITER (Uniunea Teatrală din România), peste 1.400 de persoane au cerut retragerea nominalizării lui Andriy Zholdak din categoria „Cel mai bun regizor”. Zholdak este acuzat că ar fi pălmuit-o pe actrița Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca Eva Imre, în pauza unui spectacol, nemulțumit de felul în care aceasta jucase în prima parte a spectacolului. Colegii actriței au sunat la 112 și au chemat Poliția, însă actrița nu a depus plângere. Regizorul a fost sancționat de către teatru cu 5% din onorariu, după incident.

Inițiatoarea petiției este regizoarea Carmen Lidia Vidu, iar pe lista semnatarilor se găsesc nume mari din teatrul românesc: regizorii Catinca Drăgănescu, Alexandra Badea, Ioana Păun și Eugen Jebeleanu, actorii Mihai Călin, Ada Galeș, Istvan Teglas, Florentina Țilea, Nicoleta Lefter și Emilian Oprea, dar și criticii de teatru Cristina Modreanu, Oana Stoica și Cristina Rusiecki.

Semnatarii petiției atrag, de asemenea, atenția asupra „invizibilității tinerei generații de artiști care nu este reprezentată în categoriile „Cel mai bun spectacol” sau „Cea mai bună regie”, a teatrului independent, a diversității estetice care caracterizează teatrul românesc din ultimul timp, acordarea unui premiu pentru întreaga activitate lui Alexandru Repan, fost colaborator al Securității sunt câteva din punctele care ies în evidență”.

„Nu pot să nu mă întreb care e mesajul Juriului și al UNITER-ului de a valida un regizor care pălmuiește actrițe și de a ignora complet generația de regizori-regizoare de 30-40 ani”, spune regizoarea Carmen Lidia Vidu, inițiatoarea petiției.

(Citește integral textul petiției. Aceasta este disponibilă pe declic.ro:https://campaniamea.declic.ro/petitions/retragerea-nominalizarii-lui-andriy-zholdak-din-categoria-cel-mai-bun-regizor)

UNITER a decis retragerea premiului pentru actorul Alexandru Repan

Cu privire premiul pentru întreaga activitate ce urma să fie acordat actorului Alexandru Repan, fost colaborator al Securității, UNITER a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că:

„Senatul UNITER nu contestă activitatea artistică de excepție a actorului Alexandru Repan, pentru care a și fost desemnat, de bună credință, pentru acordarea premiului, dar activitatea de colaborator al Securității este incompatibilă cu valorile promovate prin Statutul UNITER: democrație, respectarea drepturilor omului, solidaritatea de breaslă. Ca atare, Senatul UNITER decide retragerea premiului de întreaga activitate acordat actorului Alexandru Repan”.

Silviu Purcărăte refuză nominalizarea la premiul UNITER pentru regie

Regizorul Silviu Purcărete a anunțat că, în urma reacțiilor apărute în spațiul public, vrea retragerea sa de pe lista nominalizaților la premiu. Purcărete era nominalizat pentru regia spectacolului „Antonin Artaud. Familia Cenci”, după Shelley și Stendhal, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, precum și pentru cel mai bun spectacol, cu același titlu.

Într-o postare pe pagina de Facebook a UNITER a fost publicată luni seara o scrisoare trimisă de Silviu Purcărete:

Senatului UNITER

Domnule Preşedinte,

Dragi colegi,

Odată demascat, cum aflu, că am 72 de ani, că sînt de parte bărbătească, ca să nu mai pomenim, Doamne fereşte, şi de alte beteşuguri incorecte politic, mi-am dat şi eu seama că nominalizarea mea pentru un premiu de regie este în răspar cu aşteptările unor tineri confraţi şi surori şi generatoare de agitaţie şi indignări.

Mulţumind adînc celor cinci membri ai juriului pentru «rătăcirea» de a mă fi înscris pe lista candidaţilor la premiu, vă rog sa luaţi în considerare retragerea mea dintr-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o şi nu mi-o doresc neapărat şi care provoacă atîta amărăciune şi parapon.

Se ştie că în vremuri grele, cu resurse de hrană împuţinate, mamiferele bătrîne sînt îndepărtate şi sacrificate pentru salvarea exemplarelor tinere, iar noi trăim, într-adevăr, vremuri grele.

Spre împăciuire şi armonie, propun ca, în locul candidaturii mele, juriul sau chiar Senatul însuşi să desemneze pe unul din tinerii sau, mult mai corect, pe una din tinerele leoaice ale regiei românești.

Nimic ironic, doar respect pentru vocea Naturii!

Cu mulţumiri şi deosebită stimă,

Silviu Purcărete

20 Martie 2023

Tompa Gabor: „Protestez împotriva unor asemenea demersuri care amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică”

Tot pe pagina de Facebook a UNITER a fost postat luni seara și un mesaj din partea lui Tompa Gabor, directorul general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, care respinge vehement retragerea nominalizării regizorului Andriy Zholdak. Ce a scris Tompa Gabor:

„Referitor la controversele iscate în jurul nominalizărilor din acest an la Premiile UNITER, consider inacceptabilă ideea retragerii nominalizării lui Andriy Zholdak de către juriu la premiul pentru regie, în urma petiției unui grup activisto-ideologic, bazată pe o narativă mincinoasă, exagerată, deformată și umflată de către presa din România, în contextul spectacolului „Rosmersholm” de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, de la premiera căruia au trecut exact 6 ani! Pe vremea aceea au apărut titluri bombastice și șocante, de gen „actriță bătută de regizorul ucrainean”, care s-au dovedit a fi cu totul neadevărate în urma anchetei și investigării pe care am întreprins-o imediat după eveniment.

Menționez că de atunci spectacolul a luat numeroase premii la festivaluri internaționale, inclusiv Cel Mai Bun Spectacol, Cea Mai Bună Actriță, Cel Mai Bun Decor la Festivalul Național de Teatru, POSZT, de la Pécs, și a fost invitat la Olimpiada de Teatru de la St.Petersburg, precum și la Festivalurile Ibsen de la Oslo și Tokyo. E adevărat că au fost și atunci activiste și activiști, urmași demni ai cenzorilor din epoca comunistă, care au cerut retragerea premiilor și autocritica(!!) juriului. Exact ca în cazul „Proștilor sub clar de lună” regizat de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra în anul 1962, unde în urma directivelor tovarășului Dumitru Popescu „Dumnezeu”, criticii au declarat că „au văzut greșit spectacolul”!!!

Am convingerea că acest tip de activism neobolșevist, influențat de ideologia „woke” și „cancel culture”, este deosebit de nociv și pune în pericol creațiile artistice de mare valoare.

Ca director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și, în special, ca președinte al Uniunii Teatrelor din Europa, protestez împotriva unor asemenea demersuri care amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică. Totodată atrag atenția că persecutarea continuă a unui regizor ucrainean de excepție prin repetate presiuni ideologice transmite un mesaj extrem de negativ și poate avea consecințe nefaste în contextul evenimentelor politice tragice din zilele noastre.

Tompa Gabor

20.03.2023”

Premiile UNITER se acordă anual și sunt considerate cele mai prestigioase premii din lumea teatrului românesc.

Nominalizările pentru premiile Galei UNITER 2023 pot fi consultate integral aici: https://www.uniter.ro/premiile-senatului-si-nominalizarile-pentru-premiile-galei-uniter-2023/.