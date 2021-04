Walk & Shoot - festivalul de fotografie revine între 21-30 mai cu cea de-a doua ediție

O serie de discuții ce se adresează publicului larg și care au rolul de a ne face să chestionăm practica fotografică şi de a ne învăţa cum să consumăm mai sănătos fotografia vor avea loc, de asemenea, în cadrul Walk & Shoot Fest 2021. Printre invitații Discuțiilor Walk & Shoot, pe lângă coordonatorii atelierelor, se regăsesc fotografii Alex Gâlmeanu, Andreea Retinschi, Cristina Irian, Dinu Lazăr și Matei Bejenaru.





"Am ales să vorbim despre scenă - ce se întâmplă în spatele ei, în fața ei, oamenii de pe scenă și oamenii din public - având în vedere hiatusul scenei în viața noastră de mai bine de 1 an. Walk & Shoot Fest 2021 va oferi aceste priviri intime și cât se poate de sincere asupra vieții artistice și a vieții evenimentelor din această perioadă prin intermediul atelierelor foto și al proiectelor foto transformate în expoziții. Adi Bulboacă, Alina Ușurelu, Andrei Păcuraru, Cristian Crisbășan, Cornel Lazia, Horia Manolache, Ioana Moldovan, Ionuț Staicu și Silviu Gheție vor fi coordonatorii foto, fiecare ghidând participanții prin momente importante pentru „scenă” precum documentarea fotografică a artiștilor din spatele scenei, fotografii de portret cu personaje de pe scenă dar și cu actorii care întruchipează personajele, fotografii de la înălțime cu locul scenei, fotografii din fața scenei ș.a.m.d. - toate realizate în cadrul Festivalul de Arte Performative Caleido (ambele festivaluri fiind parte din proiectul Dialog). Scena, ca personaj colectiv și metaforă pentru evenimente culturale trebuie să revină în fața ochilor noștri pentru a ne da seama cât de dor ne-a fost de ea și cât de importantă este, de fapt, în viața noastră. " - Andreea Irina Leu - co-fondator al brandului Walk & Shoot"Anul acesta m-am alăturat cu mare entuziasm echipei Walk & Shoot şi mă bucur să lucrez la un program atât de complex care îmbină cu multă creativitate cele două mari pasiuni ale mele: fotografia şi artele performative. Am încercat să ne imaginăm un festival care să aducă împreună interesele celor care fac fotografie ca hobby, dar şi ale celor care sunt profesionişti în domeniu. Pe lângă atelierele cu care brandul Walk & Shoot a devenit faimos, am demarat şi un program de Portfolio Reviews, care, sperăm, să vină în sprijinul artiştilor fotografi la început de drum prin sesiunile individuale de feedback cu specialişti naţionali şi internaţionali din domeniu. Un alt lucru care îmi este foarte drag în acest festival este că punem şi ne punem foarte multe întrebări legate de etică, femei, retuşuri, jurnalism, drepturi de autor şi multe alte teme interesante în sfera fotografiei prin intermediul evenimentelor W-S Talks. Oare cum mai privesc oamenii fotografia? este o întrebare la care caut răspunsuri cât mai diverse prin experimentarea festivalului Walk & Shoot 2021 în calitate de manager al programului." - Alina Uşurelu, manager al programului Walk & ShootCele nouă ateliere din cadrul Walk & Shoot Fest sunt:⦁ The theater scene is the center cu Adrian Bulboacă - atelier de fotografie de spectacol, în cadrul căruia participanții pot face fotografii la repetițiile șnur ale unora dintre spectacole din cadrul Festivalului de arte performative Caleido.⦁ Behind the scene cu Ioana Moldovan - atelier de fotografie documentară - o ocazie pentru a explora universul fotografiei documentare în atmosferă de culise a Festivalului de arte performative Caleido⦁ Outside the scene cu Silviu Gheţie - atelier de fotografie de stradă - o sesiune foto specială care se va desfăşura în zona Piaţa Naţiunilor Unite şi va pune accentul pe observarea oamenilor şi relaţiilor interumane.⦁ You create the scene cu Andrei Păcuraru - atelier de fotografie pentru adolescenţi - care va include toate noţiunile tehnice necesare pentru ca fiecare participant să-și imagineze propria scenă în fotografiile pe care le realizează.⦁ The people of the scene cu Cristian Crisbăşan - atelier de fotografie de portret în lumină naturală - prilej pentru a lucra cu actori profesionişti, în situaţii de lumină diverse, atât indoor, cât şi outdoor, în cadrul unor sesiuni foto în aer liber.⦁ The people of the scene cu Ionuţ Staicu - atelier de fotografie de portret în studio – frumuseţe. În colaborare cu actori profesionişti, hairstyle şi make-up artists profesioniști, participanții pot învăța cum să surprindă frumuseţea subiectului în fotografie.⦁ The people of the scene cu Horia Manolache - atelier de fotografie de portret – personaj, destinat celor care doresc să învețe cum să surprindă și să reprezinte personalitatea subiectului în fotografii.⦁ Above the scene cu Cornel Lazia - atelier de fotografie de pe acoperiş - dedicat descoperirii universului fotografiei de arhitectură de pe acoperişurile din Bucureşti.⦁ You create the scene cu Alina Uşurelu - atelier de colaj foto în camera obscură pentru copii - în care se vor experimenta noţiunile de negativ şi pozitiv în fotografie, se vor face decupaje şi compoziții, alături de alte activități.Detalii despre ateliere și înscrieri sunt disponibile aici: https://www.w-s.ro/w-s-workshops Fotografii Jack Thompson, Ioana Moldovan, Silviu Gheţie, Andrei Păcuraru și curatorul Eugen Rădescu sunt profesioniștii care vor oferi feedback, sfaturi şi îndrumări personalizate fiecărui participant, în sesiuni individuale, în cadrul întâlnirilor de Evaluări de Portofoliu.Discuțiile, moderate de Eugen Rădescu şi Alina Uşurelu, vor avea loc pe ZOOM şi vor fi transmise pe pagina de Facebook a evenimentuluiMai multe detalii despre evenimente: https://www.facebook.com/walknshoot/events/ Walk & Shoot Fest are la bază atelierele foto care au loc anual începând din 2016, coordonate de fotografi profesioniști și dedicate unor genuri fotografice, cu scopul de a spune povești, a documenta și a cunoaște orașul și comunitățile sale.