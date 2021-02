Cinemateca Astra Film revine în luna martie cu o serie de filme care celebrează femeile regizor

Cinemateca Astra Film își redeschide porțile pentru public și revine în luna martie cu filme care celebrează femeile regizor. Seria “Filmul documentar la genul feminin” le oferă iubitorilor de film documetar, în perioada 4 – 25 martie, filmele Josefin și Florin (Ellen Fiske, Joanna Karlberg, Suedia, 2019), Școala seducției / School of seduction (Alina Rudnitskaya, Danemarca, 2019), Hai să vorbim despre adulter / Talking about adultery (Bára Jíchová Tyson, SUA, Cehia, 2019), Autoportret / Self portrait (Margreth Olin, Norvegia, 2020), Una primavera (Valentina Primavera, Italy, 2019).







Producțiile abordează teme actuale precum anorexia, violența domestică, adulterul, relația de cuplu și tot ceea ce înseamnă dragostea. Proiecțiile Cinematecii Astra Film vor avea loc la sediul Astra Film din Sibiu, Piața Mică, nr. 11.





Cinemateca Astra Film este un program Astra Film de succes, inițiat în cadrul evenimentului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007. Este un proiect unic în România, care dezvăluie publicului secvențe din realitatea brută, nealterată a vieții.





“Ne bucurăm că putem să primim din nou publicul în sala de cinema, pentru prima oară de la debutul pandemiei. Am ales să proiectăm filme regizate de femei, ceea ce înseamnă atât un omagiu cât și încrederea că viețile noastre vor reveni curând la normalitate”, a declarat Dumitru Budrala, directorul Astra Film.







Proiecțiile Cinematecii Astra Film vor avea loc la sediul Astra Film din Sibiu, Piața Mică, nr. 11, locul în care se pun în vânzare biletele, cu 30 de minute înaintea fiecărei proiecții. Prețul unui bilet este de 10 lei (adulți) și 5 lei (elevi / studenți / pensionari). Accesul se face doar pe bază de rezervare la 0751 166 516 / 0269 202 418 sau completând un formular online. Desfășurarea evenimentului, în perioada 4 – 25 martie, implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.







Programul Cinematecii Astra Film în luna martie 2021







Joi, 4 martie, 19:00 • Josefin și Florin, Ellen Fiske, Joanna Karlberg • Suedia • 2019 • 77′Luni, 8 martie, 19:00 • Școala seducției / School of Seduction, Alina Rudnitskaya • Danemarca • 2019 • 98′Joi, 11 martie, 19:00 • Hai să vorbim despre adulter / Talking about adultery, Bára Jíchová Tyson • SUA, Cehia • 2019 • 72Joi, 18 martie, 19:00 • Autoportret / Self portrait, Margreth Olin • Norvegia • 2020 • 80’Joi, 25 martie, 19:00, Una primavera, Valentina Primavera• Italy • 2019 • 80’