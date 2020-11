FNT 30 / FNT ALTFEL: "Vorbe, vorbe, vorbe..." întâlniri la intersecţii de emoţie şi gând

Festivalul National de Teatru, ediția a 30-a, 22-29 noiembrie 2020

Începând de luni, 23 noiembrie, la ora 11:00, pe www.fnt.ro, în fiecare zi, timp de o săptămână, sunteti invitati la întâlnirile dintre George Banu şi invitaţii săi: Mihai Măniuţiu, Felix Alexa, Ion Caramitru, Gábor Tompa, Alexandra Badea. Sub acelaşi semn ale sintagmei vorbelor, Călin Ciobotari va intra în dialog cu Matei Vişniec, Radu Afrim şi George Banu.Prestigiul şi respectul de care se bucură fiecare dintre invitaţi este pus în valoare de aceleaşi atribute ale profesionalismului pe care le posedă cei doi amfitrioni. George Banu este unul dintre cei mai seducători şi profunzi gânditori ai artei spectacolului. Volumele sale despre scena modernă şi figurile proeminente ale teatrului - opera unei întregi existenţe academice dedicate studiului artei teatrale - au fost de multe ori celebrate cu numeroase şi importante recunoaşteri, premii, onoruri şi titluri de nobleţe. Călin Ciobotari este o voce percutantă, impetuoasă şi verticală a criticii de teatru din România. În spaţiul academic are o preocupare constantă pentru studiul textelor marilor clasici, în opera cărora găseşte resorturi pentru interpretări erudite şi conexiuni interdisciplinare. Este, de asemenea, un moderator inspirat, care propune unghiuri noi de abordare invitaţilor săi.Secţiunea „Vorbe, vorbe, vorbe...” a celei de-a 30-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru stă sub semnul unui dialog pe care George Banu îl descrie astfel:„Acesta-i celebrul răspuns al lui Hamlet răsfoind paginile unei cărţi. El implică şi dispreţ pentru vorbele goale, dar şi respect pentru vorbele grele de sens. Ambele reunite.Vorbele sunt hrana actorilor care le asumă şi spun.Vorbele sunt materia artiştilor care gândesc teatrul.Să le ascultăm! Să le iubim!”Cea de-a 30 a editie a FNT/ FNT ALTFEL (online, TVR, on-air) se desfasoara in perioada 22-29 noiembrie 2020 avad ca producatori UNITER - Uniunea Teatrală din România si Televiziunea Română.