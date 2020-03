webPR Concursul International George Enescu 2020: o competiție pentru frumusețe în viață

Un număr total de 19 recitaluri și concerte sunt programate la ediția 2020 , atât ca etape de concurs cat și ca recitaluri extraordinare, susținute de muzicieni-reper ai momentului, membri ai juriilor.

„Schimbările prin care trece Concursul Enescu în acest an au rolul de a-i consolida poziția la nivel internațional. Ne dezvoltăm, ca răspuns la numărul tot mai mare de concurenți și ca să continuăm să atragem cât mai mulți muzicieni talentați. Menținem standardele ridicate și contribuim la promovarea internațională atât a laureaților, cât și a muzicii lui Enescu”, a declarat presei Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului și Concursului George Enescu.Concursul Enescu se desfășoară în perioada 29 august – 20 septembrie, aceasta fiind a XVII-a ediție. Organizatorii au ameliorat mecanismele de selecție; au atras noi personalități ale muzicii clasice în comisiile de jurizare, au implicat mai mulți foști laureați ai Concursului în procesul de evaluare a noilor generații de artiști; au relansat website-ulplatforma oficială de comunicare online a Concursului si Festivalului International George Enescu, pentru a oferi atât accesibilitate și informații practice concurenților care vor să se înscrie, cât și cele mai importante noutăți de interes fanilor săi., pentru a oferi informații utile, în timp real, tuturor categoriilor de utilizatori: concurenți, membri ai juriilor, jurnaliști și public larg., la secțiunea corespunzătoare, împreună cu scurte demonstrații video ale performanțelor artistice.Tema de comunicare a Concursului Enescu 2020 este „Frumusețe în viață”, pentru că muzica, așa cum spunea George Enescu, merge de la inimă la inimă. „Când două inimi comunică direct, frumusețea își face loc în viață, fără să țină cont de griul, luptele și tensiunile cotidiene. Când vorbele tac, muzica prinde glas și ne face să trăim Frumusețe pură. Vrem ca ediția 2020 a Concursului Enescu să fie și o competiție 2 pentru a face loc frumuseții în viața noastră și în spațiul public”, a declarant presei Oana Marinescu, directorul de comunicare al Festivalului Enescu. Mai mult decât să fie tehnic foarte buni, marele dar pe care concurenții îl vor face publicului va fi să le aducă frumusețe în viață și să îi scoată din cotidian.Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor marelui muzician roman în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.Prima ediție a Concursului, organizat independent de Festivalul George Enescu, a avut loc in anul 2014, cu 240 de tineri artiști înscriși, din 36 de țări. Numărul de concurenți a crescut gradual, Concursul atrăgând anual cei mai buni tineri tehnicieni ai muzicii clasice din toata lumea.In 2018, Concursul a numărat 420 de concurenți înscriși, din 46 de tari, iar Galele de închidere și deschidere au fost sold out.Remarcabili soliști precum pianiștii Radu Lupu, Valentin Gheorghiu și Dan Grigore, cunoscuta violonistă Silvia Marcovici, care a evoluat sub bagheta celor mai faimoși dirijori ai lumii (Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti etc.), soprana Ileana Cotrubaș, mezzo-soprana Viorica Cortez, compozitorul Dan Dediu precum și cei mai cunoscuți muzicieni români din noua generație – Alexandru Tomescu, Vlad Stănculeasa, Remus Azoiței, Ana Țifu, Stefan Tarara, Valentin Răduțiu, Mihai Ritivoiu, – sunt doar câțiva dintre cei mai apreciați muzicieni români la nivel internațional care au debutat ca laureați ai Concursului Internațional George Enescu.