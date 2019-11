Dark Cockpit. Cum să comunici, să conduci și să fii în control tot timpul, ca un comandant de aeronavă

Poți comanda cartea chiar acum la GiftBooks.ro! Poti obține transport GRATUIT! Lansarea cărții la București:



Cartea va fi lansata la București luni, 11 noiembrie, ora 18:30, la Seneca AntiCafe (str. arh. Ion Mincu, nr. 1). Alături de autori, vor vorbi la eveniment și cdt. Mircea Boștină, și președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român - Mihai Covaliu. Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile.În orice moment, în aer sunt cel puțin 25.000 de avioane comerciale. Acest trafic imens – în aer, în aeroporturi și în cabinele avioanelor – nu ar fi posibil fără un know-how extrem de bine pus la punct. Cartea Dark Cockpit este prima care intră în acest tezaur de know-how și îl pune la dispoziția oricui dorește să obțină performanțe ridicate în propriul domeniu de activitate, oricare ar fi acela.În societate și în business există o nevoie acută de principii, reguli și recomandări testate, sănătoase și valoroase, cum sunt cele descrise în această carte. Formatul este unul deopotrivă foarte prietenos, practic și palpitant, cu exemple, noutăți, checklisturi și teme de reflecție pentru cititori.este pilot la Tarom din 1994 și a urcat toate treptele ierarhiei profesionale: copilot pe avionul Antonov 24, comandant de aeronavă și instructor pe avionul ATR 42/72, comandant și instructor-examinator Airbus 320 și Airbus 310, pilot de recepție și control și comandant al misiunilor speciale – deplasările membrilor Guvernului și ale președintelui României. Are o vastă experiență managerială, ocupând de-a lungul anilor diverse funcții de conducere în compania Tarom, cea mai importantă fiind cea de Director Operațiuni Zbor. Este și un speaker pasionat, fiind invitat frecvent la nenumărate evenimente, unde le vorbește oamenilor tocmai despre profesionalism și motivație.este unul dintre cei mai apreciați autori români de business. A scris Musai List (editura Publica, 2012), de departe cea mai vândută carte din categoria ei, audiobook-urile Time Management, Practical Leadership, Change Management și Communication Skills și este coautor al cărții SHIFT, publicată în întreaga lume. Este unul dintre cei mai vechi antreprenori din piața de training și consultanță din România, activând din 1998. Compania sa, Qualians, a fost declarată de patru ori Partner Country of the Year de rețelele internaționale din care face parte și de două ori Compania de Training a Anului în România. Ca trainer a câștigat o serie de premii – „Trainer of the Year”, „Best Speaker” –, dar un loc aparte îl păstrează Premiul pentru Training primit la Gala CARIERE 10 Ani, pentru „standardul înalt și pasiunea aduse industriei de training”. Este membru al USA National Speakers Association.