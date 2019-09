Amfiteatru TNB - nopți de vară, sus, pe teatru - final de stagiune

Asadar, la final de septembrie, raportul de vara al stagiunii la Amfiteatrul în aer liber al TNB arata astfel:

Cultura și genurile artistice, diversitatea şi dezbaterea estivală (dar şi culturală) s-au întâlnit sub cerul liber, chiar la km 0 al Capitalei, sus pe Național, la 24 metri deasupra Pieței Universității. Vara aceasta, Amfiteatru TNB a prins viață din energia multor artiști tineri, dar și prin prezența unor mari nume: Oana Pellea, Maia Morgenstern, Rodica Mandache, Gigi Căciuleanu, Răzvan Vasilescu, Mircea Rusu, Marian Râlea, Marius Manole, Medeea Marinescu, Richard Bovnoczki, Emilian Oprea și mulți alții. Alături de ei s-a conturat un program teatral variat și ofertant, care a reușit să umple sălile Amfiteatrului, publicul apreciind calitatea spectacolelor, dar și noutatea și spectaculozitatea spațiului.Și muzica a fost la ea acasă, sus pe teatru: Bucharest Jazz Orchestra, Luiza Zan, Tiberian/ Dahlgren/ Betsch, Festivalul Jazz Manouche Bucharest, Remember Florian Pittiș, Nicu Alifantis, Flavia Hojda & Pavel Ulici, Aylin and the Lucky Charms. Iar, în august și septembrie, Amfiteatrul în aer liber s-a transformat și în cinematograf, împreună cu Tiff Unlimited prezentând cele mai noi producții cinematografice străine și românești, multe dintre ele fiind urmate de discuții între artiști și public. Astfel, spectatorii de film au putut discuta cu Horațiu Mălăele și Stere Gulea despre Moromeții 2, cu Tudor Giurgiu și Mihai Smarandache despre Parking. La Gomera, propunerea României la Oscar din acest an, a deschis Noaptea Albă a filmului românesc la Amfiteatru, în prezența actorilor Rodica Lazăr, Istvan Teglas și George Piștereanu.95 de nopți de vară101 evenimente59 spectacole de teatru15 concerte13 spectacole de dans14 filme1 premieră semnată de Gigi Căciuleanu special pentru Amfiteatru: ON THE ROOF27 de parteneri independenți294 de artiștiPeste 22.000 de spectatori.Pana la vara viitoare cand sunteti asteptati, din nou sus pe teatru, la Amfiteatrul în aer liber, institutia teatrala va invita in salile de spectacol la productiile noii stagiuni.