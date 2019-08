Workshopuri, concerte, vernisaje și invitați din șase țări la VSLO

Cel mai mare festival de arte vizuale din România, VSLO, a ajuns la cea de-a 10-a ediție și va avea loc în perioada 23 august – 1 septembrie în Vama Veche. Evenimentul se anunță unul cu totul special, fiind invitați lectori din șase țări, fotografi și directori de imagine cunoscuți în lumea întreagă, anunță organizatorii.





În ediția aniversară de anul acesta – care este totodată și ultima în actualul format – au fost invitați lectori din România, Grecia, SUA, Suedia, Polonia și Norvegia. Pe parcursul ultimei săptămâni din august, vor avea loc workshopuri GRATUITE de fotografie de acțiune, de produs, de street photography, fotojurnalism sau fotografie de scenă și teatru. De asemenea, mai multe concerte, piese de teatru și vernisaje de fotografie vor avea loc în locațiile partenere VSLO, La Frontiera, Famagusta, Papa la Șoni și Acolo Bar.





Nu mai puțin de cinci vernisaje vor avea loc anul acesta la VSLO. Întrucât accesul este liber la expoziții, publicul care se află în perioada festivalului la Vama Veche este așteptat să le viziteze.







În colaborare cu Ambasada Suediei la București, la VSLO va fi prezentată expoziția semnată Jeanette Hägglund, o călătorie în lumea fotografiei dedicată arhitecturii, descoperind „Secret”-ul liniilor și al culorilor incredibile. Din Norvegia, Ane Dahl Kistengard propune o expoziție fără ezitare – „There is no time for hesitation!”, cu fotografii care taie răsuflarea privitorilor.









Nu în cele din urmă, la VSLO va avea loc un vernisaj-eveniment. La un an după ce a părăsit acestă lume, celebrului fotograf Sorin Radu i se organizează un vernisaj in memoriam. Unul dintre cei mai importanți fotografi români, cunoscut pentru portretele sale celebre, care i-au inclus, printre alții pe Salvador Dali, Eugen Ionesco, Regele Mihai sau Ronald Reagan, Sorin a fost un împătimit al fotografiei de teatru, dar și realizatorul primelor albume de fotografie cu mănăstirile Arbore și Voroneț. Fotografiile lui Sorin Radu au fost publicate în paginile celor mai importante reviste şi ziare americane, precum „New York Times”.





La VSLO vor avea loc și anul acesta mai multe concerte și piese de teatru: vineri, 23 august, la Papa la Șoni, trupa Bosquito va deschide seria recitalurilor. Pe 24, 25 și 26 august trupa Nightloosers va susține trei concerte în stilul binecunoscut. „Cinste lor!”. Pe 29 august, în același loc, trupa Basska revine cu un super-recital, iar pe 30 august va rândul celor de la Phaser să încingă atmosfera nocturnă din Vama Veche. Seria de concerte se încheie în chiar ultima zi din august, cu Adam Haraszti Projekt, un proiect înființat în 2015 la Londra, abordând un stil variat, de la jazz la soul și hip-hop. De asemenea, pe 28, 29 și 30 august, la Famagusta vor avea loc trei spectacole performance de teatru, o trilogie semnată Paul Cimpoieru.





Nu în ultimul rând, cursanții sunt așteptați la workshopurile de pictură susținute de cunoscutul artist plastic Daniel Prapone. De la deprinderea tehnicilor de pictură ale Marilor Maeștrii până la acuarelă, cărbune, ulei sau șpaclu, de la cubism la pointilism, cursul de pictură le va oferi participanților un vernisaj colectiv la finalul festivalului.





Un curs deosebit de așteptat este și cel de sculptură în pietre de mare. Artistul Mircea Tocaci va fi prezent în perioada 25-31 august la VSLO, în încercarea de a da formă trăirilor, reacțiilor și percepțiilor pe care oamenii le au în momentul prezent.





Cele mai cunoscute nume ale fotografiei românești se regăsesc și anul acesta pe afișul VSLO, alături de importanți fotografi europeni și americani: Vlad Eftenie, Cătălin Săvulescu, Vali Bărbulescu, Marian Sterea, Andrei Ciobică, Florin Ghioca, Cornel Lazia, Paul Păun, Dragoș Cristea și Andrei Apostol vor susține cursuri și seminarii alături de Marek Czarnecki, Chris Suspect, Olav Urdahl, Jeanette Hägglund, Spyros Papaspyropoulos, Michail Moscholios și Jens Krauer.Lumea subacvatică li s-a deschis lui Andrei Ciobică și George Stănculeanu, iar aceștia, la rândul lor, au fotografiat-o cu echipamente specifice, arătând o aventură neașteptată în vernisajul „Unexpected Adventure”. „Act Angry” este titlul expoziției pe care fotograful oficial al Teatrului Național din București, Florin Ghioca, o vernisează pe 28 august la VSLO. Apreciată unanim de critica și presa din Bosnia și Hertzegovina, acolo unde a avut loc primul vernisaj, în februarie 2019, „Act Angry” prezintă imagini cu un puternic impact emoțional din mai multe spectacole ale TNB, reunite sub forma unui vernisaj inedit.Și anul acesta, la VSLO va avea loc deja obișnuitul Târg de echipamente, în care participanții vor putea testa gratuit cele mai noi echipamente, oferite de partenerii festivalului: Canon, Sony, Citizen, Olympus, 4K, Kino Flo, Dedolight.