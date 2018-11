Directorul din Ministerul Culturii acuzat de Tudor Giurgiu că "a cerșit" invitaţii la premiera "Moromeții 2" se apără: Am sunat la Sala Palatului ca să cumpăr bilete și mi s-a spus că se intră cu invitaţii

Ioan Matei, directorul din Ministerului Culturii acuzat de regizorul Tudor Giurgiu că "a cerșit" invitaţii la premiera din Bucureşti a filmului "Moromeții 2", se apără spunând că a vrut să cumpere bilete, dar că i s-a transmis de la Sala Palatului că se intră doar pe bază de invitații.

Ioan Matei, directorul Direcţiei de Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din Ministerul Culturii, susține că a sunat personal la Sala Palatului ca să cumpere bilete, dar că i s-a transmis că se intră doar cu invitații.

"Nu era vorba de bilete gratuite. Eu am sunat la Sala Palatului, şi am dovada în telefon, să cumpăr bilete. Şi mi s-a spus că se intră cu invitaţii. Lucrez de atâţia ani în Ministerul Culturii şi niciodată nu l-am apelat pe domnul Giurgiu sau pe altcineva pentru gratuităţi. Noi sprijinim TIFF-ul domnului Tudor Giurgiu de ani de zile şi faptul că dânsul spune că nu mă cunoaşte este, din punctul meu de vedere, un semn bun, pentru că nu i-am cerut niciodată nimic", a declarat Ioan Matei, vineri, la Digi 24.

Tudor Giurgiu a scris joi pe Facebook despre cerceșetorii de invitații, dezvăluind cum Ioan Matei, director în Ministerul Culturii, care ar avea în cont "vreo 100.000 Euro și 75.000 lei", i-a "cerşit” patru invitaţii la premiera filmului "Moromeţii 2”, al cărui producător este. "Vă faceau pe dvs. (sau pe colegii subit pasionați de film) 4 belete de 30 lei bucata?", comentează regizorul.

Tudor Giurgiu vorbește despre cerșetorii de invitații, "din categoria dregătorilor de neam si țară", și povestește cum a fost sunat la birou de un consilier din Ministerul Culturii care a cerut pentru un director din minister invitații la premiera Moromeții 2 de săptămâna viitoare. "Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitații la premiera Moromeții 2 de săptămîna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. Și vine mailu’: “Salut…, te rog să îmi confirmi cele 4 invitații pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului”. Am citit și am rămas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parca-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: „Fă și tu rost de ceva invitații, ce stai așa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt șef. Șerif. Boss. Pentru că mi se cade. Apăi, domnule dragă, io nu vă cunosc", scrie Giurgiu.

El spune că, potrivit ultimei declarații de avere, directorul din minister ar avea în cont "vreo 100.000 Euro și 75.000 lei".