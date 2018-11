Regizorul Tudor Giurgiu, revoltat după ce un director din Ministerul Culturii i-a "cerșit" invitații la "Moromeţii 2”: După ultima declarație de avere, aveați în cont vreo 100.000 de euro și 75.000 de lei

Tudor Giurgiu vorbește despre cerșetorii de invitații, "din categoria dregătorilor de neam si țară", și povestește cum a fost sunat la birou de un consilier din Ministerul Culturii care a cerut pentru un director din minister invitații la premiera Moromeții 2 de săptămâna viitoare.

Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitații la premiera Moromeții 2 de săptămîna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. Și vine mailu’: “Salut…, te rog să îmi confirmi cele 4 invitații pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului”. Am citit și am rămas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parca-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: „Fă și tu rost de ceva invitații, ce stai așa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt șef. Șerif. Boss. Pentru că mi se cade. Apăi, domnule dragă, io nu vă cunosc", scrie Giurgiu.





El spune că, potrivit ultimei declarații de avere, directorul din minister, care conduce Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, ar avea în con "vreo 100.000 Euro și 75.000 lei".







"După ultima declarație de avere, aveați vreo 100.000 Euro și 75.000 lei în cont. Vă faceau pe dvs.(sau pe colegii subit pasionați de film) 4 belete de 30 lei bucata? Aveam și mai scumpe dar înțeleg că preferați varianta budget. M-am uitat pe site să văd ce face Direcția dvs. Asigură „elaborarea strategiilor și coordonarea programelor naționale în multe domenii, între care cinematografie și audiovizual”. Cică Direcția se implică în „formularea de propuneri pentru dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale”. Wow! Haț! Eu n-am citit niciuna care să vină dinspre dvs, nici din 2008 pînă azi, nici înainte. Poate ați fost superprins cu Cultura Scrisă dar vă spun sigur că pe la noi la cinema, strategiile, soluțiile, legile, tot noi, ăștia, artiștii, producătorii, le-am scris. Văd că tot prin intermediul Direcției dvs. festivalurile mari de film din țară primesc finanțare de la Minister. Aaaa, o să-mi spuneți „noi îți dăm bani la TIFF, nesimțitule care comentezi”. Da, ne dați pentru că merită, pentru că suntem printre cele mai apreciate festivaluri din întreaga lume, pentru ca derulam proiecte educationale si multe altele. Și dacă tot vine vorba, vă rog încercați la anul să semnăm contractul ăla mai repede, că anul ăsta luarea a 5 semnături a durat o veșnicie, de ne prindea Festivalul la ușă", comentează Tudor Giurgiu.



Regizorul îi mai transmite directorului din minister că nu se simte obligat să îi dea invitațiile: "Ba mai mult, vă zic că e o insolență. Așa cum și la TIFF mă zbat să caut bani privați din țară și străinătate ca să putem face festivalul la cote înalte, la Moromeții finanțarea venită de la stat, prin CNC (bani care nu vin de la buget oricum) e cam de pină în 30% din buget, bani luați pe credit. Ministerul dvs nu și-a onorat nici pînă azi obligațiile asumate contractual pentru finanțarea filmului, via un studio din subordine. Avînd această perspectivă, ce anume credeți că m-ar fi făcut să vă invit la film? Servilismul? Pupincurismul? Nu mă cunoașteți suficient înseamnă. N-am fost nici la chefuri împreună, nu m-ați felicitat ever pentru vreun succes al unui festival sau film, regizat sau produs de mine. Invităm pe cine vrem noi, domnule Matei. Pe prieteni, pe Ministrul Culturii (de care, trecînd de protocolul firesc, mă leagă și o veche amiciție), pe doamna care ne face curat la birou, pe oameni care se zbat să promoveze filmele romanești în toată țara, pe gospodarii din Talpa (Teleorman) care ne-au ajutat să facem filmul la ei în case. Și vă mai spun ceva – am întrebat cîțiva actori din film de ce vor mai multe invitații decît poate era firesc? Domnule director, știți ce mi-au zis? Vor să-și invite doctorii, cei care au grjă de ei sau de care, poate, o să aibă vreodată nevoie. Le-am dat cîte bilete vor pentru că merită. Dvs meritați altceva. Într-o lume normală (țările scandinave de ex.), gestul dvs ar fi fost incalificabil și ați fi plecat din Minister în secunda doi. Pentru delictul de lipsă de bun simț".





Premiera de gală este programată în 5 noiembrie, la Sala Palatului. Lungmetrajul va rula în cinematografe din 16 noiembrie.





