Un tip special de radiație poate ucide coronavirusul în doar două secunde, potrivit unui nou studiu realizat în Israel

Dezinfectare în doar două secunde

Constatările oamenilor de știință israelieni pot avea implicații importante pentru dezinfectarea încăperilor și echipamentelor într-un mod rapid și eficient.„Laboratorul nostru se axează pe surse de radiație electromagnetică”, spune prof. Moshe Einat din cadrul Departamentului de Inginerie Electrică al universității și coautor al studiului publicat recent în revista Environmental Chemistry Letters.„Acest tip de radiație operează în spectrum undelor milimetrice ceea ce înseamnă că are o lungime a undei de aproximativ trei milimetri. Pentru comparație, radiația emisă de un telefon mobil are o lungime de undă de aproximativ 30 de centimetri și cea de la un cuptor cu microunde de aproximativ 12 centimetri”, explică Einat.Undele milimetrice au numeroase aplicații. De exemplu, în domeniul medical cercetări preliminare au arătat că ele pot fi foarte eficace în distrugerea celulelor cancerigene.Aceste unde pot fi de asemenea folosite pentru a transfera wireless energie și electricitate, precum și în producerea unor materiale unice precum diamantul sintetic „Ele fac ca procesul să decurgă mult mai rapid decât cele actuale”, afirmă Einat. După izbucnirea pandemiei de COVID-19 acesta și echipa sa s-au gândit să vadă dacă undele milimetrice pot ucide coronavirusul și l-au invitat pe dr. Gabi Gerlitz, un specialist în biologie moleculară, să se alăture studiului.„Am văzut că radiația ar putea crește temperatura fiolelor și să ucidă virusul”, afirmă Garlitz, autorul principal al cercetării.Tehnologia nu poate fi folosită pentru a ataca virusul în interiorul corpului uman însă ea „poate fi foarte utilă pentru încăperi, echipamente și toate tipurile de suprafețe care trebuie curățate de orice virusuri”, explică acesta.Garlitz spune că marele avantaj oferit de undele milimetrice este că ele pot dezinfecta o suprafață foarte rapid.„Alte metode folosite în prezent în acest scop, precum radiațiile UV, durează minute și câteodată chiar o oră și, mai mult, ele pot fi toxice pentru oameni ceea ce face procesul de dezinfecție foarte nepractic”, afirmă cercetătorul, subliniind că „folosind tehnica noastră, am reușit să curățăm aproape 99,9% din virus în două secunde”.În plus, acest tip de radiație are efecte minime asupra suprafețelor propriu-zise, putând fi folosit pentru curățarea unor suprafețe sensibile precum cele ale echipamentelor electronice.Cercetătorii israelieni și-au testat metoda și asupra poliovirusurilor, virusurile care cauzează poliomielita, și au obținut rezultate similare.„Am vrut să dovedim că metoda funcționează asupra virusurilor în general”, explică Garlitz, adăugând că echipa cu care colaborează se concentrează acum asupra aplicării tehnicii pentru a dezinfecta apa.