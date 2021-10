Țara care este pe primul loc în lume după ce a vaccinat 99% din populația peste 12 ani

Un procent de 99% din populația sa de peste 12 ani a primit vaccinul contra coronavirusului, a transmis Crucea Roșie, citând cifrelele guvernamentale ce arată că asta înseamnă 16.152 de oameni.Acest lucru înseamnă că Palau, un arhipelag cu 500 de insule din vestul Oceanului Pacific, este pe primul loc în lume, în fața unor țări precum Portugalia, care a fost aclamată drept una dintre cele mai vaccinate din lume când a ajuns la imunizarea a 80% din populația sa de circa 10 milioane de oameni.Campania din Palau este în puternic contrast cu alte mici națiuni din regiune, precum Insulele Solomon (sub 10% vaccinați din cei 650.000 de cetățeni) sau Kiribati (tot sub 10% dintre cei 119.000 de rezidenți), a adăugat Crucea Roșie.În Papua Noua Guinee, sub 1% din populație este vaccinată contra Covid-19.Palau nu este însă singura națiune din Pacific din topul mondial al ratelor vaccinării. Insulele Cook (cu 17.000 de rezidenți) au vaccinat complet 96% din populația eligibilă, iar Fiji (cu 896.000 de locuitori) a vaccinat cu prima doză 96% din populația eligibilă.