​New York face un pas către vaccinarea obligatorie pentru angajații din spitale

Cadre medicale care protesteaza la New York

Mii de angajați ai spitalelor publice din New York vor trebui în curând fie să fie vaccinați împotriva Covid, fie să fie testați în fiecare săptămână, din cauza îngrijorării tot mai mari cu privire la varianta Delta, potrivit AFP."Monitorizăm varianta Delta și impactul acesteia și este timpul să introducem modificări", a spus primarul Bill de Blasio în timpul unei conferințe de presă. „Acesta este un prim pas (...) Dacă nu vedem cifrele de vaccinare crescând suficient de repede, vom lua în considerare alte opțiuni”.Este pentru prima dată când prima metropolă americană, unde aproape 58% din populație a primit cel puțin o doză de vaccin, printr-o campanie de vaccinare bazată pe muncă voluntară și stimulente multiple, a luat o măsură atât de restrictivă.Ar trebui să se aplice, începând cu 2 august, la aproximativ 30.000 de angajați din 11 spitale publice din New York.Chiar dacă acceștia păstrează opțiunea de a fi testați în fiecare săptămână, „Nu mă îndoiesc că acest lucru îi va împinge pe oameni să se vaccineze”, a spus primarul, sperând că spitalele private din New York vor urma exemplul spitalelor publice.Anunțul vine pe fondul unei controverse tot mai mari cu privire la măsurile care trebuie luate pentru creșterea ratei de vaccinare împotriva variantei delta, care reprezintă acum 83% din contaminările americane, conform ultimelor estimări.Mulți oficiali din domeniul sănătății fac eforturi pentru a face vaccinarea obligatorie, cel puțin pentru anumite categorii ale populației. Dar mai multe state conduse de republicani au adoptat în schimb legi care interzic măsurile coercitive, în special în școli.La sfârșitul lunii iunie, primăria din San Francisco a făcut vaccinarea obligatorie pentru toți angajații municipali. Dar ea a condiționat această măsură de aprobarea deplină a vaccinurilor de către autoritatea americană pentru medicamente, FDA.Confruntat cu evoluția variantei Delta, orașul a decis în cele din urmă să solicite vaccinarea din 15 septembrie pentru angajații săi cei mai expuși.