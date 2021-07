Fauci: 99,2% dintre americanii care au murit din cauza Covid-19 nu erau vaccinați

”Nu ne mai putem complace (...). Milioane de americani nu sunt încă vaccinaţi şi protejaţi. Iar din această cauză, comunităţile lor sunt în pericol, prietenii lor sunt în pericol, persoanele care le sunt dragi sunt în pericol”, avertiza el, citat de cotidianul britanic The Guardian.În unele state americane, datele sunt şi mai elocvente.În Maryland, toţi morţii din iunie erau persoane nevaccinate. O dezbatere pe tema vaccinării este în toi în Statee Unite, unde 67% din populaţia în vârstă de peste 18 ani a fost vaccinată cu cel puţin o doză de vaccin anticovid, iar 58% este complet protejată.Obiectivul vaccinării a 70% dintre adulţi până în iulie al lui Joe Biden nu a fost atins, însă diferenţele în privinţa vaccinării între state sunt frapante. Wisconsinul a comandat doar 8% dintre doele care-i erau rezervate în avans luna trecută, iar Illinois a cerut doar 9%.Presa americană scrie că motivul aestei stagnări a vaccinării este de căutat în rândul alegătorilor lui Donald Trump şi ai Partidului Republican care, potrivit unui sondaj recent, se opun vaccinării în proporţie de 40%.Potrivit unor date de la Universitatea Johns Hopkins, contaminările cresc în state în care vaccinarea se situează sub media naţională, iar în unele cazuri au crescut cu 300%.În contextul în care varianta idiană (delta) a SARS-CoV-2 proliferează rapid atât în Statele Unite, cât şi în lume, soluţia pare vaccinarea. ”Ne aflăm într-o cursă împotriva variantei delta, care se răspândeşte foarte rapid, iar fiecare stat se confruntă cu asta”, avertizează la CNN guvernatorul statului Arkansas Asa Hutchinson.Pe de altă parte, americanii complet vaccinaţi nu au nevoie, pentru moment, de un rapel, au anunţat joi, într-un comunicat comun, Food and Drug Administration (FDA) şi Centrele pentru controlul şi prevenţia bolilor (CDC), relatează Reuters. ”Suntem pregătiţi să autorizăm rapeluri suplimentare, dacă ştiinţa le demonstrează utilitatea”, subliniază cele două instituţii.Pfizer a cerut joi Agenţiei americane a medicamentului (FDA) să autorizeze un rapel suplimentar al vaccinului său împotriva covid-19 - începând de luna viitoare. (Sursa: News.ro)