Dan Perjovschi a desenat Centrul de Vaccinare anti-Covid din Fierbinţi: Pentru efortul său a fost răsplătit cu un vaccin Moderna FOTO

Artistul Dan Perjovschi a desenat vineri pereții Centrului de Vaccinare din Fierbinţi pentru a determina cât mai mulţi oameni să se vaccineze, iar pentru efortul său a fost răsplătit cu un vaccin de la Moderna, după cum spune el.

”Azi am desenat Centrul de Vaccinare Fierbinți. Pentru efortul meu, la final, am primit prima doză de la Moderna. Chiar pe locul de pe umăr unde cândva am avut tatuaj cu România", a scris artistul Dan Perjovschi pe pagina sa de Facebook.

Perjovschi i-a îndemnat pe oameni să vină la la Fierbinţi, la Centrul de Vaccinare, de la 11 am la 3 pm. "Veniţi, vedeţi, vaccinaţi!", a scris el pe reţeaua de socializare, scrie News.ro.





Cei care vin la Centrul de Vaccinare din Fierbinţi se pot imuniza fără programare, cu serul de la Moderna.





Dan Perjovschi locuieşte şi lucrează în Bucureşti şi Sibiu. A avut expoziţii personale în muzee precum: Tate Modern Londra, MoMA New York, Vanabbemuseum Eindhoven, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum sau Kiasma Helsinki.





Artistul a avut o expoziţie personală „Drawing Politics“ la Reinbeckhallen, Berlin, în 2017. A participat în cadrul bienalelor de artă de la Jakarta (2015), Sao Paulo (2014), Sydney (2008), Veneţia (2007), Istanbul (2005). A primit premiul George Maciunas în 2004 şi premiul Rosa Schapire - Kunsthalle Hamburg în 2016. Dintre participările artistului la proiecte din spaţiul austriac se numără: expoziţia Mapping Bucharest: Art, Memory, and Revolution 1916-2016 în cadrul Vienna Biennale 2015 (MAK - Muzeul de Artă Aplicată din Viena), expoziţia Drawing Now (Muzeul Albertina, Viena, 2015), performance Black Belt Drawing (Atelier Archives to come - festivalul SCORES, Tanzquartier Wien, 2016), Visual Wit and Social Critique. Satire from Goya to Grosz. With an installation by Dan Perjovschi, Museum der Moderne Salzburg, 2016). În 2019, performance-ul live „Perjovschi” din cadrul Europalia, în Belgia, a durat o săptămână, desenele artistului român au putut fi admirate pe ferestrele de la Biblioteca Muntpunt din Bruxelles.





A desenat pro-bono pentru mai multe cauze. Anul trecut, la Noaptea Galeriilor de Artă, Perjovschi a oferit desene gratis vizitatorilor.





Zidul de la Sibiu pe care a desenat Dan Perjovschi este una dintre atracţiile oraşului.