Medicii au confirmat pentru prima dată transmiterea coronavirusului în urma unui transplant / Primitorul a murit la scurt timp după operație

Cazul marchează prima instanță în care medicii au confirmat transmiterea COVID-19 în urma unui transplant, potrivit unui raport al cazului publicat în 10 februarie în American Journal of Transplantation.Un chirurg ce a participat la operație a contractat de asemenea COVID-19, cel mai probabil în urma procedurii de transplant, potrivit aceluiași raport.Chirurghul s-a vindecat însă ulterior, potrivit Kaiser Health News Dat fiind faptul că acesta este singurul caz confirmat de contagiere cu coronavirusul în urma unui transplant din cele aproape 40.000 de transplanturi de organe realizate în 2020, transmiterea pe această cale este extrem de rară, potrivit aceleiași surse.Donatorul din acest caz, decedat în urma unui accident rutier nu știa că a contractat coronavirusul și testele standard pentru COVID-19 au ieșit negative înainte de efectuarea transplantului.„În niciun caz nu am fi folosit plămânii dacă am fi avut un test pozitiv cu COVID”, afirmă dr. Daniel Kaul, directorul serviciului de transplanturi din Michigan și autorul principal al raportului.Femeia care a primit plămânii suferea de bronhopneumopatie obstructivă cronică și deși transplantul a decurs fără probleme aceasta a dezvoltat o febră și probleme respiratorii fiind plasată pe ventilație artificială.Mostre colectate din plămânii pacientei au ieșit pozitive cu coronavirusul.Deși testele standard efectuate asupra donatorului au ieșit negative, doctorii au găsit o mostră de fluid care a fost spălată din plămânii săi, aceasta fiind testată pozitiv cu COVID-19.Coronavirusul din țesuturile donatorului și cele prelevate de la femeie este identic, potrivit secvențierii genetice care a confirmat că virusul a fost contractat din plămâni.Chirurgul care s-a îmbolnăvit la patru zile după operația de transplant a fost infectat cu același coronavirus pe care cel mai probabil l-a contractat în timpul operației, potrivit raportului de caz.