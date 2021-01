SUA: Mii de programări pentru vaccinare, anulate din cauza lipsei dozelor (presă)

Situaţia este deosebit de gravă în Texas, care înregistrează zilnic în medie 20.000 de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus, ceea ce ridică semne de întrebare în legătură cu capacitatea autorităţilor locale de a frâna propagarea virusului în contextul în care nu pot obţine vaccinurile de care au nevoie pentru a putea face acest lucru, a relatat sâmbătă cotidianul The New York Times, potrivit Agerpres Houston, al patrulea oraş ca mărime din SUA, se confruntă cu o problemă similară: spitalele care îi tratează pe unii dintre locuitorii cei mai săraci ai oraşului au rămas fără vaccin, ceea ce i-a făcut pe unii experţi în sănătate publică să se întrebe de ce nu sunt disponibile doze pentru comunităţile vulnerabile, potrivit cotidianului citat.Totodată, senzaţia de haos în distribuţie, nu doar în Texas, ci în mai multe state americane, scoate în evidenţă felul în care funcţionari locali se chinuie să umple golul lăsat de lipsa unui răspuns integrator la nivel federal. Oficialităţile din domeniul sanitar care încearcă să găsească o explicaţie sunt perplecşi în faţa unor informaţii conform cărora milioane de doze disponibile nu sunt folosite.Până vineri de dimineaţă, fuseseră distribuite către administraţiile statale şi locale aproape 39,9 milioane de doze din vaccinurile Pfizer-BioNTech şi Moderna, însă fuseseră administrate doar 19,1 milioane de doze pacienţilor, potrivit Centrului pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC), mai scrie The New York Times.Cotidianul american aminteşte că Pfizer şi Moderna s-au angajat să livreze SUA un număr de 100 de milioane de doze de vaccin, iar cele două companii produc împreună între 12 şi 18 milioane de doze pe săptămână.Cu toate acestea, potrivit The New York Times, un spital din oraşul Beaufort (Carolina de Sud) a anulat 6.000 de programări pentru vaccinare după ce a primit doar 450 din numărul total de doze pe care le aştepta. Situaţia s-a repetat în Hawaii, unde un spital a anulat 5.000 de programări pentru administrarea primei doze şi a decis să pună în aşteptare 15.000 de solicitări de vaccinare.În San Francisco - oraş aflat în statul California, unde se înregistrează cel mai mare număr de contagieri din ţară, cu peste 3 milioane de persoane testate pozitiv - s-a redus numărul de programări de teama că autorităţile nu vor dispune de doze suficiente de vaccin.Primăriţa oraşului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ordonat ca, începând de sâmbătă, toate entităţile care se ocupă de vaccinări să publice zilnic detalii ale procesului şi inventarul dozelor de vaccin din comitat, cu cea mai mare incidenţă a îmbolnăvirilor din statul Florida. Cava a declarat că obiectivul este ca toţi locuitorii de peste 65 de ani să aibă acces „echitabil” la vaccin, pe fondul acuzaţiilor că zonele mai bogate din oraş au prioritate la vaccinare.Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a reiterat sâmbătă că statul „se apropie” de un milion de persoane vaccinate în rândul celor de peste 65 de ani, corectându-şi astfel o declaraţie făcută vineri şi în care susţinea că acest obiectiv a fost deja bifat.Iar statul şi oraşul New York, care a fost anul trecut epicentrul epidemiei de coronavirus din SUA, s-au văzut nevoite să închidă 15 centre de vaccinare după epuizarea dozelor de vaccin.„În momentul în care vor sosi vaccinurile, obiectivul nostru este să le injectăm în braţele (oamenilor) cât mai repede cu putinţă”, a asigurat guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, informând totodată că va creşte numărul de puncte de vaccinare dedicate comunităţilor de culoare şi latino, cele mai afectate de Covid-19.Cuomo a recunoscut totuşi că „250.400 de doze de vaccin pe săptămână nu sunt suficiente” pentru acest stat, unde până acum peste un milion de persoane au primit prima doză de vaccin.Cotidianul american apreciază că problemele în distribuţia dozelor de vaccin deja disponibile sunt de vină în mare parte pentru penuria acută de vaccinuri care afectează mare parte din ţară. „Cred că ceea ce se întâmplă este de fapt o continuare a consecinţelor lipsei unui răspuns federal coordonat. Practic, oraşe şi comitate au rămas să facă faţă pandemiei pe cont propriu”, a declarat pentru ziar medicul Grant Colfax, şeful Departamentului de Sănătate Publică din San Francisco.Potrivit datelor publicate de către Universitatea John Hopkins, SUA înregistrau sâmbătă aproape 25 de milioane de persoane infectate cu coronavirus şi peste 417.000 de decese.