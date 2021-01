Toni Grecu, internat cu Covid-19: „Nu am fost și nici nu sunt la ATI”

„Nu am fost și nici nu sunt la ATI”, a spus Toni Grecu, pentru Paginademedia.ro.El afirmă că, după ce mai multe publicații au scris că se află în stare gravă, "s-a declanșat o avalanșă fără motiv, dintr-o exagerare. Telefoane, îngrijorări, panică. Doctorii au fost asaltați de telefoane de peste tot, fără să înțeleagă de ce...".„Nu am fost și nici nu sunt la ATI. Iau tratamentul specific la salon. Personalul este impecabil. Mi-au revenit gustul și mirosul, nu am dureri musculare sau de cap, dar obosesc foarte repede. E pneumonie”, a adăugat el, pentru paginademedia.ro.