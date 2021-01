India dă startul uneia dintre cele mai mari campanii de vaccinare din lume

Una dintre cele mai mari campanii de vaccinare din lume împotriva Covid-19 începe sâmbătă în India, care intenționează să imunizeze 300 de milioane de oameni până în iulie, potrivit AFP. Țara găzduiește cei mai mari producători de vaccin și are unul dintre cele mai mari programe de imunizare, dar nu există manual pentru imensitatea provocării, relatează Associated Press.

În timp ce operațiunile de livrare a vaccinurilor amenință să încetinească în Europa, regiunea a mai afectată de pandemie, în India abia începe campania de vaccinare, după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut ca vaccinarea să înceapă în toate țările „în următoarele sute de zile” pentru a face față pandemiei care a dus la moartea a peste două milioane de persoane în întreaga lume.

„Vreau ca vaccinarea să înceapă în toate țările în următoarele 100 de zile”, a declarat vineri directorul general al agenției Tedros Adhanom Ghebreyesus, campaniile au început până acum aproape exclusiv în țările bogate.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a regretat, de asemenea, „eșecul solidarității”, menționând că „dacă țările cu venituri mari au acces la vaccinuri, acesta nu este cazul țărilor mai sărace”.

În India, a doua țară cu cea mai mare populație din lume, cu 1,3 miliarde de oameni, cei 30 de milioane de lucrători din domeniul sănătății și cei mai expuși bolii vor fi primii care vor fi vaccinați, urmată de aproximativ 270 de milioane de oameni peste 50 de ani ani sau prezentând un risc crescut în fața coronavirusului.

”Sunt încântată că sunt printre primele persoane care vor primi vaccinu”, a spus asistenta Gita Devi, în timp ce își ridica mâna pentru a primi vaccinul.

”Sunt bucuroasă să primesc un vaccin făcut în India și că nu trebuie să depindem de alții pentru asta”, a spus Devi, care a tratat pacienți pe toată perioada pandemiei într-un spital din Lucknow, din statul Uttar Pradesh.

Prima doză a fost administrată unui cadru medical din All Indian Institute of Medical Sciences, din capitala New Delhi, după ce premierul Narendra Modi a dat startul campaniei cu un discurs televizat.

Aproximativ 100 de persoane vor fi vaccinate în fiecare dintre cele 3.006 centre din țară în prima zi.

India a aprobat două vaccinuri, unul dezvoltat de Oxford și AstraZeneca și unul realizat de compania Bharat Biotech. 16, 5 milioane de doze au fost distribuite cu avionul în diverse orașe indiene săptămâna trecută.

Experții în sănătate își fac griji că mulți vor ezita să se vaccineze din cauză că vaccinul Bharat Biotech a fost aprobat fără a aștepta date concrete cu privire la eficacitatea sa.

India este a doua în lume, după SUA, la numărul cazurilor confirmate - 10, 5 milioane, și a treia la numărul deceselor, după SUA și Brazilia, 152.000.