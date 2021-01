Primarul unei localități din Călărași a sărit rândul si s-a vaccinat împotriva COVID: Am zis că dacă rămâne vreo doză mă vaccinez și a rămas. Nu am vrut să lezez pe nimeni

Primarul liberal al localității Alexandru Odobescu din județul Călărași, Niculae Eremia, s-a vaccinat deja împotriva COVID-19, deși nu este inclus în această etapă de vaccinare și nici în cea de a doua etapă, care va începe vineri. Contactat de HotNews.ro, primarul a spus că a reușit să se vaccineze pentru că a rămas o doză și "s-a putut", susținând că el nu a vrut să ia locul "la nimeni", ci doar să dea un semnal ca oamenii să se vaccineze, pentru că "lumea e reticentă".

"RESPONSABILITATE! Prima doza de vaccin", a scris pe Facebook primarul. Niculae Eremia a postat și o fotografie cu el în timp ce se vaccinează.

Contactat de HotNews.ro pentru a explica cum a fost posibil să se vaccineze, în condițiile în care nu face parte din categoriile prevăzite nici în prima, nici în a doua etapă de vaccinare, primarul a susținut că a mers la centrul de vaccinare și a așteptat să vadă dacă rămâne vreo doză.

"A fost programat asistentul medical de la noi (de la dispensarul din comună -n.r.) să își facă vaccinul. Mi s-a spus că eu nu pot să îl fac acum, că nu mă încadrez, și am zis că dacă există posibilitatea și rămâne vreun vaccin pot să stau să mă vaccineze și pe mine. Și a rămas și m-am vaccinat", a declarat Eremia.

El susține că s-a vaccinat nu pentru că ar avea "vreo cauză", ci pentru a da un semnal oamenilor să se vaccineze, pentru că "lumea e reticentă": "Sunt mulți oameni în comună care nu vor să facă vaccinul. Băi, fraților, e foarte important vaccinul pentru toată lumea. Chiar dacă am contact cu atâtea persoane zilnic, nu îmi făceam probleme. Nu am vrut să lezez pe nimeni".

Întrebat ce le transmite oamenilor care îl acuză că a sărit peste rând ca să își facă vaccinul împotriva COVID, Eremia a răspuns: "V-am spus, am zis că dacă am posibilitatea să îl fac, îl fac, dacă nu, nu. Eu nu am vrut să sar rândul la nimeni. Dacă e vreo problemă și deranjez pe cineva nu mai fac al doilea vaccin. Eu chiar nu am vrut să lezez pe cineva. Nu m-a interesat să iau locul la nimeni, chiar nu e cazul. Am fost destul de răcit în ultima vreme, mi-am făcut două teste, au ieșit negative amândouă...Și am zis să fie un îndemn să fac vaccinul, dacă se poate".

Întrebat unde anume s-a vaccinat, el a spus că a mers la centrul de vaccinare din Călărași, împreună cu asistentul și cu medicul de la dispensar, evitând să dea alte detalii.

Niculae Eremia (PNL) este la al cincilea mandat de primar. El a absolvit Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept.

În România se derulează, din 27 decembrie, prima etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID, în care sunt incluși angajații din spitale. De vineri va începe cea de a doua etapă a campaniei, în care sunt incluse persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, bolnavii cronici și angajații din domenii esențiale de activitate, în care nu sunt incluși și primarii.