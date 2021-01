Cine este conf. dr. Laurenţiu Beluşică, managerul spitalului de la Găești: Nu am vaccinat pe nimeni în afara protocolului / Am fost medic militar / Era doar o propunere daca rămîn doze

Marți, centrul de vaccinare de la spitalul Găești a fost în centrul atenției, iar managerul spitalului, conferențiar universitar dr. Laurenţiu Beluşică, a ajuns vedeta rețelelor de socializare după ce a dorti să vaccineze și alte persoane în afara cadrelor medicale, deoarece au rămas doze de ser neutilizate care ar fi fost aruncate altfel.



Dr Belușică a declarat marți seară că a propus această soluție în situația în care ar fi rămas doze care ar fi fost aruncate, dar că nu a fost cazul și au fost vaccinate doar cadre medicale conform protocolului.







”Da, am zis că aș dori să vaccinez alte persoane în situația în care ar fi fost vaccinuri rămase care ar fi fost aruncate. Nu a fost însă cazul că am identificat alte cadre medicale, iar protocolul a fost respectat. A circulat o informație greșită”, a declarat dr, Belușică.







Dr Belușică spune că nu s-a gândit niciodată să nu respecte protocolul, că a fost medic militar cu grad de colonel și înțelege ce înseamnă ordinea și disciplina, doar că nu înțelege ”cum poți să arunci 80 de doze (n.r. circula această informație în presă) și tu să fii cu acul în mână și să nu vrei să le folosești”







Declarațiile din timpul zilei







"Cine vrea sa se vaccineze... Ne raman doze si decat sa le arunc mai bine le fac la cine vrea sa se vaccineze. Asta e rationamentul pentru ca el, dupa ce l-ai facut dilutia, el se face o dilutie, dupa ce ai facut diluatia, din acel flacon cu dilutia facuta se pot vaccina 5 persoane. Daca ai vaccinat una si ai terminat vaccinarea, ramai cu 4 doze care se arunca. Este 12 euro o doza si e pacat de ele, si atunci am zis ca le fac la cine doreste sa se vaccineze", a afirmat Laurențiu Belușică, manager Spitalul Găești.



"Ieri am inceput. Sunt doritori, sunt foarte multi. De ieri, de azi incolo facem treaba asta. Oamenii care au venit nu sunt voluntari. (...) Nu numai cadre medicale. Oricine doreste sa se vaccineze", a mai spus managerul.







”Am luat și noi la cunoștință de situația de la spitalul din Găești și pot să vă spun următoarele lucruri: faptul că au fost vaccinate astăzi persoane care nu aparțin etapei 1 nu este o tragedie. Până la urmă important este ca au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile și anume beneficiarii vaccinurilor să fie cei din etapa 1, așa cum prevede strategia, pentru că nu întâmplător această etapizare a fost făcută tocmai pentru a echilibra disponibilitatea reală a vaccinurilor cu persoanele care au cea mai mare nevoie să fie vaccinate în această perioadă, acest aspect urmează să fie verificat. Din acest punct de vedere vorbim local de un management defectuos”, a spus marți președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) , Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă.





Cine este dr. Belusica





Conform CV-ului, Dr. Laurenţiu Beluşică s-a format în mediul universitar din spitalul clinic "Ion Cantacuzino" din Bucuresti unde a lucrat aproape 20 de ani sub indrumarea profesorilor Radu Corneliu si Ion Vereanu.

A urmat progresiv pasii didactici de la gardul de asistent la cel de conferentiar universitar pe care l-a obtinut in anul 2008.

A fost doi ani director medical in spitalul "Ion Cantacuzino".

Intre 2007 - 2016 a condus servciul de chirurgie din spitalul "Dimitrie Gerota" din Bucuresti apoi a fost director medical la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi.

Din Ianuarie 2017 a condus serviciul chirurgical din C.D.T. "Victor Babes".





Pe langa activitatea didactica si administrativa s-a remarcat ca un strălucit ca medic chirurg, fiind unul din promotorii chirurgiei laparoscopice in Romania.





”Poate că aş fi făcut mai multă performanţă în Anglia sau în altă parte. Dar eu am ales să trăiesc în România, nu din patriotism sau altceva. Din motive personale. Aici fac ce mi-am propus să fac. Am performanţele pe care mi le-am propus. Pot să spun că mi-am atins nivelul de incompetenţă şi ceea ce fac cred că fac foarte bine. Personal, cred că eu trebuie să fac ceea ce trebuie să fac. Dacă fiecare doctor ar gândi aşa, multe lucruri ar fi foarte bune. La peste douăzeci de ani de la o schimbare politică majoră, în România, cât să mai dăm vina pe politic? Trebuie făcut ceva. Cred că cel mai bine ar fi ca tot mai mulţi medici români să meargă şi să lucreze în Uniunea Europeană, să se perfecţioneze, apoi să vină înapoi şi să facă atât cât pot. Eu am fost plecat, dar nu pot să fac în România tot ce se face în Anglia, că n-am cum. Dar ceva fac. Am schimbat o mentalitate, ceva, ceva bun s-a întâmplat.”, declara doctor Belusica într-un interviu din 2013 pentru Adevărul.





Cum vedea doctor Belusica viitorul medicinei românești





”Din păcate, au plecat şi cred că vor pleca în continuare, foarte mulţi medici în străinătate. Dacă aceşti doctori s-ar întoarce înapoi, nu mă dau pe mine ca exemplu, s-ar schimba foarte multe lucruri. Pentru că nu ai cum să înţelegi foarte multe lucruri, dacă nu vezi fenomeul medical în toată splendoarea lui, acolo unde se întâmplă. Şi în Anglia, unde consider că este vârful medicinei, au lipsuri, au probleme şi acolo trebuie să ceară, însă sunt probleme mult mai mici, dar ei le văd ca pe nişte dificultăţi foarte mari. Nu văd prea bine viitorul medicinei din România. Lupta unor oameni dedicaţi, dornici să facă ceva, este foarte grea. Grevă de ochii televiziunii nu se poate face. Cred că cei care fac grevă, doar se prefac că fac grevă. De fapt nu facem, că noi ne facem treaba. Eu îi înţeleg foarte bine pe cei care au lipsuri, avem aceleaşi visuri. De aceea m-am întors şi din Anglia, unde aveam 55 de lire sterline pe oră, să lucrez aici. Mi-a fost foarte greu la început, dar am ştiut ce să fac şi să cer de la colaboratori. Am ştiut să fac nişte lucruri, pe care le-am învăţat în Uniunea Europeană, pentru că altfel nu avem de unde să le ştiu. În medicina românească trebuie să se schimbe nişte lucruri. Este evident că trebuie să se schimbe nişte lucruri.”, spunea dr Belusică pentru Adevărul.