Valeriu Gheorghiță, despre situația de la Găești: Important este că acele persoane au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile reprezintă un management defectuos

”Am luat la cunoștință situația de la Spitalul din Găești. Important este că persoanele au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile, acest lucru e un alt aspect care urmează a fi verificat. Din acest punct de vedere vorbim de un management defectuos. Se vor efectua evaluări și apoi se va acționa în consecință”, a spus marți președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă.



Reamintim că la centrul de vaccinare de la spitalul Găești se imunizeaza anticovid oricine dorește , nu doar cadrele medicale, anunță Realitatea Plus. Managerul spitalul a declarat că el refuză să arunce dozele de ser neutilizate și, prin urmare, a început să vaccineze orice doritor, indiferent de vârstă sau de gradul de risc privind efectele bolii. Inclusiv jurnalistul Realitatea Plus care a stat de vorba cu el a fost invitat la centru să se imunizeze chiar astăzi. Vaccinul scos de la temperatura de -80 de grade, se poate pastra 5 zile in frigider normal si 5 ore, dupa ce a fost scos din frigider. Dintr-un flacon se pot face 5 vaccinuri, la Spitalul Gaesti, nu au vrut toti sa se vaccineze si ca sa nu fie aruncate dozele (alea 5), vaccineaza la liber. A avut situatii cand a vaccinat o persoana programata si ceilalti 4 programati nu s-au mai prezentat, de returnat, nu putea si, ca sa nu se piarda, a vaccinat doritori.