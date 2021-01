VIDEO Realitatea Plus: La centrul de vaccinare de la spitalul Găești se imunizeaza anticovid oricine dorește

La centrul de vaccinare de la spitalul Găești se imunizeaza anticovid oricine dorește, nu doar cadrele medicale, anunță Realitatea Plus. Managerul spitalul a declarat că el refuză să arunce dozele de ser neutilizate și, prin urmare, a început să vaccineze orice doritor, indiferent de vârstă sau de gradul de risc privind efectele bolii. Inclusiv jurnalistul Realitatea Plus care a stat de vorba cu el a fost invitat la centru să se imunizeze chiar astăzi. Vaccinul scos de la temperatura de -80 de grade, se poate pastra 5 zile in frigider normal si 5 ore, dupa ce a fost scos din frigider. Dintr-un flacon se pot face 5 vaccinuri, la Spitalul Gaesti, nu au vrut toti sa se vaccineze si ca sa nu fie aruncate dozele (alea 5), vaccineaza la liber. A avut situatii cand a vaccinat o persoana programata si ceilalti 4 programati nu s-au mai prezentat, de returnat, nu putea si, ca sa nu se piarda, a vaccinat doritori.













Comitetul național de coordonare a vaccinării nu a anunțat că ar fi avizat până în acest moment utilizarea dozelor nefolosite pentru alte categorii de persoane. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere din partea lui Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccianre antiCovid, a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și a secretarului de stat în MS, Andrei Baciu.







Potrivit Realitatea PLUS, se pare că și Institutul Matei Balș din Capitală ar fi cerut ca dozele de vaccin neutilizate să fie redistribuite către populație."Cine vrea sa se vaccineze... Ne raman doze si decat sa le arunc mai bine le fac la cine vrea sa se vaccineze. Asta e rationamentul pentru ca el, dupa ce l-ai facut dilutia, el se face o dilutie, dupa ce ai facut diluatia, din acel flacon cu dilutia facuta se pot vaccina 5 persoane. Daca ai vaccinat una si ai terminat vaccinarea, ramai cu 4 doze care se arunca. Este 12 euro o doza si e pacat de ele, si atunci am zis ca le fac la cine doreste sa se vaccineze", a afirmat Laurențiu Belușică, manager Spitalul Găești."Ieri am inceput. Sunt doritori, sunt foarte multi. De ieri, de azi incolo facem treaba asta. Oamenii care au venit nu sunt voluntari. (...) Nu numai cadre medicale. Oricine doreste sa se vaccineze", a mai spus managerul.Intrebat de reporterul Realitatea PLUS daca s-ar putea imuniza si el, daca isi doreste acest lucru, managerul a raspuns afirmativ, subliniind insa ca este nevoie de programare in acest sens: "Pot sa va vaccinez. Intelegeti-ma putin. Eu va primesc pe dvs, dar asta vom sti la pranz (daca raman doze - n.r.), deci n-am de unde sa stiu. E destul de complicat pentru ca doza este valabila 3 ore dupa ce am diluat-o. Este relativ complicat. Imi este mai usor sa va programez. Asa fac cu cei care sunt aproape de spitalul Gaesti si îi chem la vaccinare când au rămas două doze, de exemplu".Intrebat ce categorie de persoane beneficiaza de respectivele doze, Lucian Belusica a confirmat ca vorbim si despre batrani: "Facem, ne ocupăm, sunăm, avem listă de așteptare, îi chemăm, vin imediat, îi vaccinăm".Cat priveste cadrul legal pentru aceste vaccinari, acesta a spus: "În teorie, pe etapa asta avem doar cadrele medicale, strict. Bun, și dacă dumneavoastră rămâneți cu două doze de vaccin, ce faceți cu ele? Spuenți-mi și mie. (...) Vă întreb eu pe dvs. Dumneavoastră vaccinați? Aveți un flacon cu 5 doze. Vaccinați un om, rămâneți cu 4 doze. Ce faceți cu ele? (...) Se aruncă! Se aruncă! Se aruncă, da? Și eu, Belușică Laurențiu, nu vreau să le arunc. Uite, nu vreau. Da? Să vină să mă ia pe sus SRI, cine vor ei!"