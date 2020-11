”O zi grozavă pentru știință și umanitate”. Pfizer spune că vaccinul său are o eficacitate de peste 90%. Este primul caz de succes după testele pe scară largă

Comisia Europeană a anunţat pe 9 septembrie că a ajuns la un acord preliminar pentru a obţine 200 de milioane de doze dintr-un viitor vaccin împotriva coronavirusului, dezvoltat de alianţa germano-americană BioNTech-Pfizer, cu opţiunea de a achiziţiona încă 100 de milioane de doze dacă vaccinul se va dovedi sigur şi eficient contra Covid-19.

Pfizer și partenerul său german BioNTech sunt primele companii farma care prezintă date de succes după testarea pe scară largă a unui vaccin anticoronavirus.Companiile spun că nu au descoperit până acum îngrijorări serioase de siguranță și va cere autorizarea de urgență în SUA luna aceasta.”Astăzi este o zi grozavă pentru știință și umanitate”, a declarat Albert Bourla, director executiv și președinte al consiliului de administrație al Pfizer.”Am ajuns la un această fază decisivă a programului nostru de dezvoltare a unui vaccin la un moment în care lumea are nevoie cel mai mult de el, când ratele de infectare ating noi recorduri, capacitatea spitalelor este aproape depășită, iar economiile se zbat să se redeschidă”, a adăugat acesta.Rata de eficacitate anunțată este mult peste cea de 50% solicitată de agenția pentru medicamente a SUA pentru un vaccin anticoronavirus. Datele nu au fost verificate încă de alți cercetători sau publicate într-o revistă de specialitate.Pfizer și BioNTech au un contract de 1,95 miliarde de dolari cu guvernul SUA pentru livrarea a 100 de milioane de doze începând din acest an. Pe lângă acordurile cu SUA și UE, există înțelegeri cu Marea Britanie, Canada și Japonia.Pfizer a spus că estimează că va produce până la 1,3 miliarde de doze de vaccin în 2021.”Datele privind eficacitatea sunt cu adevărat impresionante”, a spus William Schaffner, expert în boli infecțioase la Centrul Medical al Universității Vanderbilt.”Aș fi fost încântat și cu o eficacitate de 70 sau 75%. 90% este un procent impresionant pentru orice fel de vaccin. Acest studiu nu este complet, dar datele par foarte solide”, a adăugat acesta.”Rezultatele sunt fantastice”, a apreciat și Florian Krammer, profesor la departamentul de microbiologie al școlii de medicină a Mount Sinai.”Eficacitatea ar putea fi mai mare decât se prognoza, iar asta, probabil, înseamnă că – cel puțin în SUA – va cere aprobarea foarte curând. Bineînțeles, ar fi fost mai bine să vedem datele pe categorii de vârstă, dar cred că acestea vor fi publicate curând. Sincer, este cea mai bună veste pe care am auzit-o din 10 ianuarie și până acum”.Danny Altman, profesor de imunologie la Imperial College London a spus că, din punct de vedere al impactului asupra pandemiei, ”este o veste bună, dar nu o veste bună cu efect peste noapte”.El a avertizat că acesta, dar și alte potențiale vaccinuri de succes tot vor avea nevoie să fie aprobate de autorități și să fie livrate în toată lumea, iar asta va dura. Totuși, e a adăugat că ”că întotdeauna am fost optimist, iar optimismul meu rămâne puternic”