Sursa evoluţiei pozitive din Argeş, polul îmbolnăvirilor în urmă cu câteva luni. Ce măsuri au luat autoritățile locale

Masca purtată de cetăţeni în toate spaţiile publice şi măsurile restrictive impuse în mod progresiv pe timpul verii au dus la scăderea numărului de cazuri din judeţul Argeş, o zonă afectată la începutul verii de numărul mare de infectări, susţine Emanuel Soare, prefectul judeţului Argeş.„Argeşul este un judeţ mare, puternic industrializat, este cel mai tranzitat judeţ, avem platforme industriale unde se face naveta. Am avut multe explicaţii pentru numărul mare de cazuri. Pe la mijlocul lui iulie am avut primele zile cu 100 de cazuri. Din momentul acela noi am impus progresiv o serie de măsuri restrictive, unice pe ţară“, a explicat Emanuel Soare pentru ZF.Printre măsurile luate de autorităţile din judeţul Argeş a fost închiderea piscinelor şi a târgurilor, urmate de programe specifice de funcţionare pentru terase, restaurante, dar şi evenimente private, o sursă majoră a focarelor de infecţie, mai spune Soare.„Am luat măsuri progresiv. Erau măsuri în vigoare, am luat altele, culminând pe 30 iulie pentru prima dată în ţară cu obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile pentru grupuri mai mari de două persoane. Am intensificat controalele pentru că degeaba impunem măsuri dacă nu verificăm“, a mai precizat prefectul judeţului Argeş.El a spus că la un moment dat circa 10% dintre amenzile date la nivel naţional erau din Argeş, deşi scopul autorităţilor a fost educarea populaţiei.Deşi oamenii au fost iniţial reticenţi, ulterior s-au conformat măsurilor, iar în decurs de o lună jumătate s-au văzut şi primele rezultate, iar Argeşul a rămas sub pragul de 100 de îmbolnăviri pe zi, nivel pe care înainte de măsurile restrictive îl depăşise.„Am luat măsuri restrictive progresiv, am verificat foarte serios şi am început campanii de conştientizare şi educare. Singura măsură rămasă în vigoare a fost purtarea de măşti în spaţiile deschise. Este singura măsură care ne salvează judeţul, ne permite să ne continuăm viaţa în mod normal“, a mai spus Emanuel Soare.Prefectul judeţului Argeş a menţionat că sunt în prezent şapte spitale în judeţ care tratează pacienţi cu COVID şi au locuri disponibile, unde ajung de altfel şi pacienţi din alte judeţe.„Nu ne mai putem permite doar să reacţionăm, să aşteptăm să atingem indicatorii. Trebuie să reacţionăm cu măsuri preventive”, a mai spus prefectul judeţului Argeş.Argeş se menţine în ultimele trei zile de când Grupul de Comunicare Socială oferă date privind incidenţa infectărilor cumulate din ultimele 14 zile la 1.000 de locuitori pe ultimul loc, cu cea mai mică rată de infectare în rândul popularţiei, cuprinsă între 0,5 şi 0,67. La polul opus se află Bucureşti, unde în ultimele două zile s-a depăşit pragul critic de 3, care impune măsuri restrictive suplimentare, cum ar fi inclusiv purtarea măştii în toate spaţiile deschise.