Cercetările privind coronavirusul în Marea Britanie arată că imunitatea nu pare să dureze

Nivelul de anticorpi produs de corpul uman în urma infecției cu coronavirus poate scădea drastic în câteva luni, expunându-l la o posibilă a doua infecție. Aceasta este concluzia îngrijorătoare la care a ajuns un studiu realizat de King’s College privind răspunsul imun a mai mult de 90 de foști pacienți, incluzând pacienții și lucrătorii din domeniul sănătății de la Guy's și St Thomas's, trust de care depinde și spitalul din Londra unde, înainte Paști, premierul Boris Johnson a fost internat la UCI, potrivit La Stampa, citat de Rador.







Din analiza datelor de laborator colectate în ultimele luni, cercetătorii au înregistrat că nivelul anticorpilor atinge apogeul după aproximativ trei săptămâni de la debutul simptomelor, după care scade treptat, slăbind astfel puterea răspunsului. La trei luni de la infecție - subliniază ediţia de luni a publicaţiei Guardian, citând studiul, doar 17% dintre cei care au contractat virusul păstrează aceeași putere de răspuns imun, destinat să scadă în anumite cazuri până când nu mai rezultă detectabil.





Conform concluziilor oamenilor de știință ai universității londoneze, virusul ar putea astfel să revină să infecteze aceleași persoane, an după an, așa cum se întâmplă în cazul celor mai frecvente gripe. O ipoteză care trebuie confirmată prin teste clinice suplimentare, dar care, în orice caz, nu poate fi ignorată - subliniază The Guardian - și pentru implicațiile pe care le poate avea asupra eficacității, probabil temporare, a unui posibil viitor vaccin.







"Dacă infecția generează niveluri de anticorpi atât de limitate în timp, atunci, chiar și acoperirea unui viitor vaccin va avea, teoretic, o durată limitată", explică dr. Katie Doores, coordonatorul studiului.