Masca - simbol al pandemiei, subiect de controverse politice și motiv de proteste. Dovezi științifice privind utilizarea măștilor, dar și precauții

De ce purtam mască? Principiul eficacității și principiul precauției în regulile legate de sănătatea publică

Cum se transmite coronavirusul și cum îl opresc diferitele tipuri de măști, chirurgicale, măști din pânză făcute în casă și renumita mască N95 (FFP2)

Virusul este transmis cel mai frecvent în mediile interioare. Faptul că suntem obligați să purtăm masca în spații închise nu este o aberație.

Chiar dacă porți masca, tot trebuie sa fii precaut. Masca singură nu este suficientă. Trebuie să te dezinfectezi, să te speli pe mâini și să păstrezi distanța socială.

Masca un atac la libertate. Exista și nesupunere civică în ceea ce privește purtarea măștilor și nu este un fenomen nou.

De ce să purtăm masca? În primul rand, trebuie să analizăm modul în care se răspândește coronavirusul și cum îl poate opri o mască

Dovezi științifice privind folosirea măștilor și precauții

Dacă ignorăm contextul științific de la începutul pandemiei, principiile de sănătate publică, am putea să credem că anumite recomandări sunt false, că suntem mințiți și lucrurile sunt mai complicate. În același timp, când nu există reguli și politici unitare și consecvente, publicul devine confuz și e mai probabil să nu adere la reguli.În centrul acestei confuzii se află tensiunea dintre două principii critice de sănătate publică pe care autoritățile din întreaga lume se luptă să le echilibreze: principiul eficacității și principiul precauției Valoarea de bază pe care o respectă orice organizație de sănătate publică este de a nu face rău persoanelor pe care are responsabilitatea de a le proteja. Când o comunitate este în pericol, recomandă intervenții. Dacă se respectă principiul eficacității, va recomanda doar o intervenție despre care știe că este eficientă.Problema este că nu știm încă clar și fără echivoc dacă purtarea unei măști va oferi beneficii. Va avea ca rezultat comportamente mai riscante la oameni - de exemplu, reducerea spălării regulate a mâinilor - crezând că sunt protejati, doar dacă poarta o masca?De ce totuși unele guverne recomandă oamenilor să poarte mască? Conform principiului precauției, dacă apare o posibilă amenințare la adresa sănătății oamenilor, ar trebui să luăm măsuri pentru a gestiona această amenințare, chiar și parțial.Astfel, o autoritate va recomanda o intervenție chiar și atunci când există dovezi limitate de eficacitate, având în vedere natura amenințării la adresa sănătății. Ideea este că a face ceva poate fi mai bun decât a nu face nimic. Acest principiu a fost aplicat, de exemplu, ca răspuns la crizele de poluare a aerului, în timpul erupțiilor vulcanice și incendiilor, deși există dovezi limitate privind eficacitatea măștilor în aceste cazuri.Pe lângă argumentele etice din jurul principiilor eficacității și precauției, există și întrebarea dacă, în urma recomandării ca toată lumea să poarte măști, este posibil ca cei care le solicită și au nevoie cel mai mult să nu mai poată avea provizii suficiente. De exemplu, serviciile medicale și industriile esențiale nu pot procura echipament de protecție (PPE) pentru personalul lor. Așa putem înțelege unele recomandări ale autorităților în anumite momente.Din momentul în care a infectat pe cineva, virusul Sars-CoV-2 se reproduce în celule. Pe măsură ce se înmulțește, aceste noi particule de virus ajung în fluidele corporale din plămâni, gura și nas. Când o persoană infectată tușește, trimite în aer picături mici - cunoscute sub numele de aerosoli - care conțin virusul. O singură tuse poate produce până la 3.000 de picături. Există temeri că virusul poate fi răspândit doar prin vorbire. Un studiu recent a arătat că pulverizăm mii de picături în aer, care nu pot fi văzute cu ochiul liber, doar prin rostirea cuvintelor „rămâneți sănătoși”.Există mai multe căi posibile de infecție.O persoană infectată poate tuși, stranuta sau respira în timp ce se află la mai puțin de doi metri de o altă persoană, iar virusul aterizează în ochii, nasul sau gura altei persoane.O altă cale este când o persoană infectată tușește, strange mana altei persoane sau atinge o suprafață. Persoana neinfectată strânge mâna sau atinge suprafața și transferă virusul la ochi, nas sau gură.O analiză a 318 focare de Covid-19 din China a arătat că virusul a fost transmis cel mai frecvent în mediile interioare, în special în casele oamenilor, dar și în transportul public, în restaurante, cinematografe și magazine. S-a găsit doar un exemplu în care virusul părea să fi fost transmis în timp ce oamenii se aflau în afară.Măsura are legătură și cu prevalența purtătorilor asimptomatici care pot răspândi virusul la alte persoane. Se estimează că între 6% și 18% dintre cei infectați pot transporta virusul fără a dezvolta simptome.Dacă toată lumea poartă măști, inclusiv persoanele asimptomatice, ar putea ajuta la reducerea cantității de virus care intră în mediu și poate provoca infecții.În aer liber este mai dificil, deoarece majoritatea oamenilor prezintă un risc mic sau niciun risc. O posibilitate este să urmați regula „2 x 2” : dacă sunteți în aer liber și la mai puțin de 2 metri de alte persoane mai mult de 2 minute, trebuie să purtați o mască.Ajungem să purtăm masca, dar apar discuții legate de eficiența ei. Oamenii se pot întreba de ce, la ce bun, dar și ce tip de masca protejează cel mai mult?Dacă personalul din sistemul sanitar poartă măști chirurgicale, există dovezi că acest lucru limitează răspândirea infecțiilor virale respiratorii în spitale. Dar nu există dovezi clare că măștile chirurgicale protejează membrii publicului de a se infecta sau de a transmite infectia - cel mai probabil din cauza utilizării incorecte. Pentru măștile de pânză purtate de public, studiile sunt și mai puține.Măștile chirurgicale sunt formate din mai multe straturi și pot filtra eficient particule foarte mici, cum ar fi picăturile de SARS-CoV-2 (virusul care provoacă COVID-19). Măștile conțin de obicei un strat exterior impermeabil și un strat intern absorbant. Deși măștile confecționate din eșarfe, tricouri sau alte țesături nu pot oferi același nivel de protecție și durabilitate precum măștile chirurgicale, acestea pot bloca unele picături mari expirate, protejând astfel alte persoane de expunerea virală. Capacitatea lor de a filtra picăturile depinde de materialul din care sunt confecționate. Măștile de pânză cu mai multe straturi sunt mai bune la filtrare, dar respiri mai greu și devin mai umede mai repede decât măștile cu un singur strat. Aici găsiți un tabel cu eficiența de filtrare pentru măști făcute din diferite materiale: bumbac, lână, filtre de aer condiționat pentru reducerea alergiei și saci de aspirator sau cu filtre de cafea.N95 (FFP2) are un dispozitiv de filtrare capabil să oprească 95% din particule de 0,3 micrometri (0,0003 milimetri). Chiar dacă se estimează că coronavirusul este de aproximativ 0,07 până la 0,09 micrometri, particulele de virus sunt în mod normal transportate în picături ceva mai mari, ceea ce face ca limita de 0,3 micrometri să fie adecvată pentru protejarea celui care poartă masca atunci când este combinată cu alte echipamente de protecție.Doar pentru că măștile din pânză lasă mult mai mult aer și particule în comparație cu măștile N95 nu înseamnă că nu fac nimic și există studii care susțin ca orice tip de masca ajuta. Chiar și purtarea unei măști făcute acasă poate reduce picăturile pe care le emitem în timp ce vorbim.