UE îşi amână decizia în privinţa redeschiderii frontierelor

Lista nu include SUA, cea mai afectată ţară de pandemia noului coronavirus din punct de vedere al numărului de decese şi de infectări, cu 125.255 de decese pentru 2.492.246 de cazuri înregistrate până sâmbătă seară, dar nici Brazilia sau Rusia.





Vineri seară, ambasadorii ţărilor din UE şi spaţiul Schengen au propus o listă cu circa 15 state, dar fără SUA, unde pandemia pare să fi scăpat de sub control, şi care include China sub anumite condiţii.Preşedinţia croată a UE le-a dat termen statelor membre până sâmbătă seară pentru a se pronunţa printr-un vot, dar unele dintre acestea au solicitat mai mult timp.„Consultările continuă şi se vor prelungi până luni”, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică europeană.„Este dificil de prezis un final, dar preşedinţia speră să se poată trece luni la vot”, a adăugat sursa.Lista propusă conţine 14 ţări (Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay) la care se adaugă China, sub rezerva reciprocităţii, potrivit unei surse diplomatice. Călători din Andorra, Monaco, Vatican şi San Marino ar urma să fie de asemenea admişi.