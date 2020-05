VIDEO Coronavirus: ”Il gelato”, libertatea regăsită a italienilor, după luni de carantină

”Este un simbol al verii care vine”, a spus Francesco, un locuitor al Romei care se uită lacom la conul său cu ”gelato”, înghețata care face parte din ADN-ul italienilor, relatează AFP.

”Gelateria” este din nou unul din polii de atracție în marea piață principală Testaccio, un cartier popular al Romei unde copiii se plimbă cu trotineta, gustând din libertatea regăsită.

VIDEO: Italians celebrate lockdown's end with ice cream.



The country's 39,000 gelato shops, which employ 150,000 people and post annual sales of 2.8 billion euros ($3.1 billion), are welcoming ice-cream lovers back after almost three months of lockdown pic.twitter.com/jZoilBD7x2