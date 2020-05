Ministrul francez al sănătăţii cere revizuirea folosirii hidroxiclorochinei pentru tratarea pacienţilor COVID-19

"În urma publicării în (revista medicală) The Lancet a unui studiu care avertizează asupra ineficacităţii şi riscurilor unor tratamente pentru COVID-19, printre care hidroxiclorochina, am sesizat HCSP (Înaltul Consiliu pentru Sănătate Publică) pentru a-l analiza şi a-mi propune în 48 de ore o revizuire a regulilor derogatorii de prescriere", a scris oficialul francez pe Twitter.Franţa a limitat deja folosirea hidroxiclorochinei numai în spitale şi numai în cazul pacienţilor COVID-19 în stare gravă.Această moleculă, derivată din clorochina folosită la tratarea malariei, a căpătat o notorietate inedită în timpul pandemiei provocate de noul coronavirus după ce profesorul francez specialist în boli infecţioase Didier Raoult a publicat două studii ce susţin eficacitatea hidroxiclorochinei în tratarea bolnavilor de COVID-19.Dar conform studiului publicat de The Lancet şi efectuat pe 96.000 de pacienţi, atât clorochina cât şi hidroxiclorochina nu şi-au dovedit eficacitatea împotriva COVID-19 în cazul bolnavilor spitalizaţi şi această moleculă creşte riscul de aritmie cardiacă şi de deces.Preşedintele american Donald Trump a anunţat recent că ia în fiecare zi hidroxiclorochină în scop preventiv. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a inclus această substanţă activă pe lista sa cu tratamentele experimentale prioritare şi ea este testată în mai multe ţări europene în cadrul proiectului 'Discovery'. De asemenea, compania farmaceutică franceză Sanofi a anunţat la începutul lunii aprilie distribuirea prin donaţie a 100 de milioane de doze de Plaquenil (medicament pe bază de hidroxiclorochină) către 50 de ţări, atrăgând totuşi atenţia că medicamentul are efecte secundare serioase şi "testele clinice actuale sunt insuficiente pentru a trage concluzii asupra eficacităţii clinice şi siguranţei în utilizare".