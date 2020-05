Raed Arafat, răspuns pentru cei reclamă că li se ia temperatura: Termometrul digital nu inregistreaza date personale, nu implanteaza cipuri, nu face poze si nu ia CNP-ul

Raspunsul lui Arafat

Raed Arafat a răspuns pe pagina sa de Facebook celor care reclamă că li se ia temperatura cu un termometru în spatiile închise. ”Termometrul digital nu inregistreaza date personale, nu implanteaza cipuri, nu face poze si nu ia CNP-ul, numele si adresa perosanei. Acesta afiseaza doar temeperatura si poate fi utilizat de personal nemedical instruit in utilizarea unui astfel de dispozitiv.”, explică Arafat.Masurarea temperaturii la distanta se practica in aeroporturi prin sisteme de scanare in masa, prin care se identifica persoanele cu febra dupa poza acestora. Mai multe tari, inclusiv Romania, au astfel de sisteme la sosire so in unele situatii chiar si la imbarcare ele fiind activate cand exista un risc asupra sanatatii publice.Foto: FacebookAcesta afirmă că atunci cînd exista un risc de transmitere al unei boli si unde exista persoane vulnerabile care pot chiar muri daca se infecteaza cu virusul care cauzeaza boala respectiva, masurile de prevenire si combatere trebuie respectate de toti membri societatii pe durata existentei riscului respectiv.”In concluzie, daca nu vrei sa ti se masoare temperatura este dreptul tau, dar nu mai intri in spatiul respectiv pentru ca este dreptul comunitatii si a angajatilor care lucreaza in spatiul respectiv sa se protejeze.”, spune seful IGSU.